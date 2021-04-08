Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг оштрафовала Харьковоблэнерго на 1,7 млн грн за нарушение требований коммерческого учета электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.В комиссии уточнили, что после проверки компании, инициированной обращением адвоката потребителя, обнаружилось, что Харьковоблэнерго избыточно начислил 11,5 млн кВт-ч потребленной электроэнергии по 19 лицевым счетам бытовых потребителей за октябрь 2020 года."Это является грубым нарушением Лицензионных условий по распределению электрической энергии, что предусматривает наложение на указанную компанию максимального штрафа", – говорится в сообщении Нацкомиссии.НКРЭКУ обращает внимание всех лицензиантов на недопустимость подобных действий и обещает оперативно реагировать на выявленные нарушения.