В случае неуплаты за коммунальные услуги потребители несут определенные виды ответственности. В некоторых случаях исполнительная служба может наложить арест на единственное жилье должника.

По информации Министерства юстиции, к должникам может применяться наказание в нескольких вариантах.В случае несвоевременного осуществления платежей за услуги ЖКХ потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.Не начисляется пеня при наличии задолженности государства по льготам и субсидиям или при наличии у потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденной должным образом.Законодательством не предусмотрена возможность прекращения поставок тепла и холодной воды, а также водоотведения населению за долги. В случае наличия у потребителя задолженности поставщик услуг может обращаться для взыскания в суд.А вот поставщики газа и электроэнергии имеют право на прекращение предоставления услуг.Еще одни способ воздействия на неплательщиков – выселение из жилья и обращение взыскания на недвижимость. Обращение взыскания на имущество должника заключается в аресте имущества, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации.Но этому предшествует обращение поставщика коммунальных услуг в суд с иском или заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности, поскольку сам факт задолженности не является основанием для выселения.В случае вынесения судом положительного решения или выдачи судебного приказа о взыскании задолженности за коммунальные услуги поставщик обращается в исполнительную службу или к частному исполнителю с документом о принудительном взыскании задолженности, в том числе путем наложения ареста на имущество.Взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь на денежные средства должника, другие ценности, в том числе на те, которые хранятся в банках и других финучреждениях.Если у должника не хватает средств и других ценностей для удовлетворения требований взыскателя, взыскание безотлагательно обращается также на другое имущество (кроме того, на которое по закону не может быть наложено взыскание).Если сумма задолженности должника за жилищно-коммунальные услуги превысила 20 минимальных заработных плат (сейчас это 6 тыс.грн х 20 = 120 тыс.грн), исполнитель вправе наложить арест на единственное жилье.