Чтобы выявлять онкозаболевания на ранних стадиях, Харьковщине необходима программа бесплатного скринингга. С таким предложением на сессии Харьковского облсовета выступила фракции Блока Светличной «Разом!». Есть понимание, определенная стратегия и силы для того, чтобы это сделать, отметил в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» депутат облсовета, директор Харьковского областного онкоцентра Денис Скорый.

Что такое ранний скрининг?

Депутатов испугала онкологическая тема

Появятся ли на Харьковщине мобильные лаборатории

«Мы сможем это сделать»

– К сожалению, мое предложение депутатами областного совета поддержано не было.Но я хочу подчеркнуть: необходимо анализировать опыт, который уже имеют страны Европы, Азии, Северной Америки, где уровень онкологических заболеваний и уровень выявления онкопатологии на ранних стадиях значительно отличается от наших показателей – естественно, в лучшую сторону. Многие страны уже прошли этот путь и имеют опыт. Медицинской наукой доказано, какие методы скрининга, то есть выявления при массовом обследовании, эффективны, а какие – нет. Я предлагал внедрить опыт развитых стран мира, имплементировать его в нашем регионе.К сожалению, на Харьковщине очень печальная статистика – и по заболеваемости, и по темпам, и по количеству запущенных случаев. Каждый третий случай – запущенный. Конечно же, мы ожидаем продолжения строительства нового онкологического центра, которое застопорилось. Но мы должны понимать – один только онкологический центр не решит проблему с онкологическими заболеваниями. Мы будем использовать самые передовые технологии лечения, диагностики, но, к сожалению, наличие онкоцентра не повлияет именно на уровень заболеваемости. Жителям области крайне необходима программа раннего скрининга, чтобы радикально изменить эти показатели.– Первое место среди всех онкологических заболеваний в Харьковской области занимает колоректальный рак, то есть рак прямой и толстой кишок. Чтобы провести скрининг, необходимы две вещи – колоноскопия, то есть эндоскопическое обследование прямой и толстой кишок, и тесты на выявление скрытой крови в кале. Это иммунохимический тест, который стоит очень недорого. Он очень простой и напоминает тест на беременность. Его можно использовать даже в домашних условиях. Если тест положительный, это говорит о том, что данному человеку необходимо сделать колоноскопию, поскольку есть вероятность полипов – доброкачественной патологии, на фоне которой риск развития рака толстой или прямой кишки очень высок. Если при колоноскопии выявляется полип, он удаляется эндоскопическим способом, без операций. Да, требуется госпитализация, но не более чем на один-два дня.Все очень просто и очень эффективно. Мы выявляем предраковую патологию и лечим ее – это и есть профилактика рака. Мы повышаем количество выявленных случаев на ранних стадиях и в этих случаях тоже можем применять эндоскопические методы лечения либо более агрессивные хирургические методы. Однако это даст намного лучший результат, чем на стадии выявления уже распространенной опухоли прямой или ободочной кишки.Если говорить о раке грудной железы, нужна маммография, рентгенологическое обследование, которое используется для женщин после 40 лет, или ультразвуковое обследование, которое проводится женщинам до 40 лет. Возможна комбинация обеих методик.Это очень простые недорогостоящие методы обследования, но довольно эффективные. И опыт развитых стран говорит о том, что это единственный верный путь, которым мы можем пойти.– Есть ли политика в таком решении? Наверное, есть, но процент политической составляющей не очень велик. С моей точки зрения, это произошло потому, что сегодня украинская нация вообще не готова проговаривать данную проблему. Каждый хочет отстраниться, кода слышит о подобных диагнозах. И большинство считает, будто это не про него, что наглядно и показала реакция депутатов.К сожалению, это фатальная ошибка. Мы ее, безусловно исправим, но, к сожалению, теряем время. Такую составляющую, как ранний скрининг онкозаболеваний, в областной программе «Здоровье Слобожанщины» нужно было заложить еще вчера.– Осведомленность нашего населения недостаточна и, как я уже говорил, реакция депутатов отражает реальное отношение населения к данной проблеме. Пропаганда активного образа жизни, каких-то чекапов (check-up – программа ранней диагностики. – Прим. ред.) или скриниговых методов диагностики – значительная составляющая всей большой программы. И несмотря на то что наше предложение не было поддержано, мы готовим коротенький видеоматериал для населения.После выступления на сессии ко мне поступило очень много обращений. Люди говорили: «Что нужно сделать? Ты скажи, а мы сделаем сами». Чтобы дать ответ, мы и готовим достаточно понятный видеоматериал. Чтобы люди могли купить какие-то тесты или пройти соответствующее обследование и ответить прежде всего себе на вопросы: есть ли риск заболеть раком и что сделать, чтобы его снизить? А если проблемы вдруг обнаружатся, выявление их на ранних стадиях поможет побороть болезнь.– На мой взгляд, это очень крутая идея.У нас есть две категории людей. Первая – это те, кто не приедет на обследование, потому что долгая дорога, очереди и так далее. И мы понимаем, что никакая агитационная политика, никакая информация не изменит их менталитет и не заставит что-то сделать в плане скрининга. Единственный выход – приехать к ним. Поэтому возникло предложение по разработке передвижных мини-лабораторий, которые добиралась бы до самых отделенных уголков нашей области и проводили обследование населения на местах. Вторая категория – это люди, которые работают на предприятиях. Трейлер с мини-лабораторий может приезжать на предприятия и проводить обследование большого количества людей за короткое время.Это очень хорошая идея и с медицинской точки зрения, и с точки зрения доверия к власти, которая таким образом проявляет заботу о жителях Харькова и области. Это должно быть обязательно бесплатно и на уровне высококачественного сервиса. Все должно работать как хороший часовой механизм. Я считаю, что у нас есть ресурсы для того, чтобы внедрить инициативу на самом высоком уровне.– Там обязательно должны быть маммограф, аппарат ультразвукового обследования, тесты для обследования женщин на патологию шейки матки и колоректальные тесты. И еще один важный момент – все современные тесты, которые используются в 2021 году, не ограничивают употребление тех или иных продуктов. Все делается очень просто.– Да, тщательное скрининговое обследование, которое ответит на очень важный вопрос: имеется ли риск онкологии? Если такой риск есть, вам расскажут, что еще нужно сделать, чтобы выявить либо предотвратить патологию.— Это некий протопит того, что предлагаем мы. Аналогичный трейлер и мы можем обрудовать – у нас есть все возможности для этого. Обследование должно проводиться регулярно – раз или два раза в год. Необходимо решить, будетэто элемент работы областного центра онкологии или областного центра здоровья, но так или иначе, на уровне Харькова, на уровне области это нужно делать.— Стопроцентно.– У меня есть стратегия. Когда четыре года назад мы с новой командой пришли в онкоцентр и проводили там серьезные, коренные изменения, у нас тоже была стратегия. И сейчас, являясь депутатам областного совета, я имею, с одной стороны, определенные возможности, а с другой – обязанности. Я теперь не могу думать только о том, что происходит в онкоцентре, я уже отвечаю за те процессы, которые наблюдаются в Харькове и области. Это очень важно.Повторюсь, есть стратегия. И не для того чтобы просто дописать строчку в программе «Здоровье Слобожанщины». События в онкоцентре – улучшение медицинской составляющей, улучшение сервиса, строительство нового онкоцентра и так далее – преследуют очень важную цель, а именно: снижение смертности от онкологических заболеваний и снижение заболеваемости раком. Это очень сложно, но у нас есть понимание, определенная стратегия и силы для того, чтобы это сделать.– Думаю, в нынешнем году можно решить проблему, чтобы работа по данному вопросу стартовала уже в конце года либо в начале следующего.– У нас достаточно тесная связь с врачами из других областей. К сожалению, подобной реализованной программы в других областях нет, но по определенным направлениям кое-что делается. Например, во Львовской области, в Виннице есть передвижной маммограф, в Киеве – небольшой трейлер, который обследует только женщин. Какие-то составляющие имеются, а комплексной реализации программы нет. Однако я считаю, что мы сможем это сделать.