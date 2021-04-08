Слобожанская таможня Гостаможслужбы в марте установила рекорд по поступлению таможенных платежей в госбюджет: по итогам месяца было перечислено почти 1,6 млрд гривен.

По сравнению с мартом 2020 поступления таможенных платежей увеличились на 480 млн гривен.По данным пресс-службы, с начала года таможня сохраняет положительную динамику: в январе 2021 года сумма поступлений таможенных платежей составила 936 млн грн, в феврале — 1,2 млрд грн и соответственно в марте - 1, 6 млрд гривен.Среди факторов, которые повлияли на поступления в бюджет в марте 2021 года - увеличение таможенных платежей по традиционным бюджетообразующим товарам. Это прежде всего пластмассы, полимерные материалы и изделия из них - увеличение на 76,9 млн грн, или на 79%; каучук, резина и изделия из них - на 44,4 млн, или на 145%; реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование - увеличение на 37,7 млн грн, или на 32%.Всего за 1 квартал 2021 года в государственный бюджет Украины перечислено почти 3,7 млрд грн, в том числе:• налог на добавленную стоимость — 3,3 млрд грн;• ввозная пошлина — 313,7 млн грн;• акцизный налог — 31,8 млн грн;• единый сбор — 2,2 млн грн и другие.Дополнительно с начала 2021 года в государственную казну направлено 208,6 млн гривен.