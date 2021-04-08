В театре имени Пушкина по-прежнему нет руководителя. Депутаты Харьковского областного совета на заседании комиссии по вопросам молодежной политики, культуры, спорта и туризма рассмотрели две кандидатуры и вроде бы договорились, но преградой стала юридическая коллизия.

Во время заседания комиссии по вопросам молодежной политики кандидаты на должность директора Харьковского академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина представили свое видение развития и работы учреждения, сообщает «Телеканал р1». Анатолий Винник, который сейчас является заместителем директора, видит своей задачей возвращение на должность Сергея Бычко.– Это не только мое желание и законное требование коллектива, но и большая польза для харьковчанам. Все пять лет, на протяжении которых Сергей Бычко был директором, театр работал стабильно и был награжден за заслуги, – отмечает Анатолий Винник.Наталья Масенко – другой кандидат – видит перспективу в создании театральной коллегии.– Я твердо убеждена, что в театре должна быть художественная коллегия, которая состояла бы из сотрудников театра и нескольких человек извне, из города, – говорит заместитель директора театра Наталья Масенко.Во время голосования большинство голосов было отдано за предложение Анатолия Винника и, казалось, что вопрос с исполняющим обязанности директора урегулирован. Однако выяснилось, что комиссия по вопросам общей собственности, заседание которой состоялось накануне, поддержала другую кандидатуру – появилась определенная юридическая коллизия.– Было предложено провести совместное заседание двух комиссий, чтобы определиться с кандидатурой человека, который возглавит театр, пока мы не определимся с конкурсом, – рассказывает депутат Харьковского областного совета от Блока Светличной «Разом!» Наталья Плотник.По ее словам, в связи с карантином заседания иногда проходят дистанционно, и депутатам порой сложно понять друг друга.– Наша фракция всегда поддерживала кандидатуру Винника, но формат не способствовал тому, чтобы задать вопросы кандидатам, пообщаться с юристами областного совета. Мы предлагали провести комиссию в понедельник утром, чтобы получить ответы на все наши вопросы – насколько это юридически правильно. То есть мы назначаем Винника и что за этим следует? К сожалению, это было преподнесено так, будто мы его не поддержали. Я повторяю: мы поддерживаем Винника, – уверяет Наталья Плотник.