Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже после 10 апреля украинцы будут иметь возможность получить прививку вакциной из Китая CoronaVac.Об этом он сказал во время эфира на телеканале "Украина 24".
К этому времени препарат должен пройти лабораторный контроль.
- Вакцина, согласно всем нашим нормативно-правовыми документами, должна пройти лабораторный контроль. Лабораторный контроль имеет определенные сроки. После 10 апреля он закончится - и сразу эту вакцину начнут использовать для прививок, - сказал министр.
Напомним, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac Украина законтрактовала в декабре 2020 года, по условиям контракта, эффективность препарата, которым будут вакцинировать украинцев, должна быть не менее 70%. Первая партия вакцины в количестве 215 тысяч доз прибыла 25 марта.