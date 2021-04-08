Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже после 10 апреля украинцы будут иметь возможность получить прививку вакциной из Китая CoronaVac.

Об этом он сказал во время эфира на телеканале "Украина 24".К этому времени препарат должен пройти лабораторный контроль.- Вакцина, согласно всем нашим нормативно-правовыми документами, должна пройти лабораторный контроль. Лабораторный контроль имеет определенные сроки. После 10 апреля он закончится - и сразу эту вакцину начнут использовать для прививок, - сказал министр.Напомним, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac Украина законтрактовала в декабре 2020 года, по условиям контракта, эффективность препарата, которым будут вакцинировать украинцев, должна быть не менее 70%. Первая партия вакцины в количестве 215 тысяч доз прибыла 25 марта.