По состоянию на 6 апреля Харьковская область соответствовала показателям красной карантинной зоны. Региону грозит локдаун, если к концу недели заболеваемость не пойдет на спад.

Британский мутант в Харькове

Харьковщина подтвердила свой страшный рекорд – по данным на 7 апреля, за сутки в области умерло от коронавируса 28 человек, зарегистрировано более тысячи новых инфицированных. Ситуация в больницах региона остается крайне сложной и напряженной, отмечают в Блоке Светличной «Разом!».– Из-за бездействия ответственных лиц регион оказался не готов к всплеску заболеваемости ни по оборудованию больниц, ни по защите и поддержке медиков, – подчеркивают в политической партии.Харьковщина – на грани локдауна. 6 апреля – первый день, когда Харьковская область почти оказалась в красной зоне по трем показателям, которые являются критическими.– Если еще два дня так пройдет – будет красная зона, – сообщил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк. – Получится ли остановить волну заболеваемости? Сегодня мы отрабатываем через рабочую группу локальный протокол лечения в первичном звене. Ведь в больницы поступают пациенты в критическом состоянии. Выясняем, в чем причина: неверное лечение, запоздалое обращение к докторам, длительное ожидание анализов?По словам чиновника, на данный момент задействованы почти все концентраторы, поскольку пациенты попадают в больницы в тяжелом состоянии, когда им уже нужна кислородная поддержка.Так, едва открывшись, харьковский госпиталь ветеранов войны всего за сутки принял пациентов с коронавирусом почти на все свободные койки.– С понедельника, 5 апреля, госпиталь ветеранов, который был в резерве, начал принимать пациентов. Сегодня там уже находятся 105 пациентов (всего кроватей – 120), работают 83 концентратора, – отмечает Михаил Черняк.Показательно, что госпиталь ветеранов начал принимать коронавирусных больных только после приезда комиссии из столицы. Ревизоры проверяли соответствие отчетов, представленных ХОГА в Минздрав, где речь шла о количестве свободных койкомест для пациентов с коронавирусом. Места стали доступны только после того, как появился резонанс в обществе.Тем временем чернобыльская больница до сих пор пытается смонтировать кислородную бочку, которую еще 2 апреля привезли из Змиева – она не подходит под систему, нужны другой редуктор и переходники. Если справиться с бочкой не удастся, ее вернут в змиевскую больницу, где под нее все готово.Бочки, которые задержались из-за блокировки Суэцкого канала танкером, должны были прибыть в Одесскую область 7 апреля. В Харькове их ожидают в ближайшее время. Правда, теперь уже в ХОГА утверждают, что «харьковских бочек» в Суэцком канале не было, хотя буквально в конце прошлой недели оправдывали свои неудачи именно затором сежду Средиземным и Красным морями.– Уже есть троллинг насчет Суэцкого канала. Речь шла о другом. Наших бочек в Суэцком канале не было. Мы говорили о том, что из-за ситуации, которая произошла вокруг блокирования Суэцкого канала, был сбит трафик морских перевозок. У меня намечена встреча с представителем поставщика тех кислородных бочек. Утром 7 апреля они будут в Одесском порту, будет судно разгружаться. В зависимости от того, как пройдет растаможивание, надеемся, что в ближайшее время получим эти кислородные бочки, – говорит Михаил Черняк.Областная травматологическая больница – на стадии заключения контракта с НСЗУ. Дату ее открытия для приема пациентов с коронавирусом в ХОГА не называют. Говорят, что откроют, когда будет потребность.– Сейчас я бы ничего не прогнозировал. Больницы привлекаются в случае потребности. Как только будет острая необходимость, будем использовать всю госпитальную базу, — говорит заместитель губернатора. – Если нам за короткий срок удалось перевезти пациентов из госпиталя ветеранов войны (и они с пониманием к этому отнеслись), то в травматологии другая ситуация, поскольку там более тяжелые пациенты, операции. Но когда появится потребность, будем разворачивать.Сейчас в красной зоне уже находятся несколько крупных населенных пунктов Харьковской области, в том числе Лозовая, Волчанск, Богодухов, Люботин, Боровая и Песочин.В Харькове обнаружен более опасный «британский» штамм коронавируса. По информации Харьковского областного лабцентра, носоглоточные смывы были отобраны 22-23 февраля у больных коронавирусом из Боровской громады, где тогда наблюдался всплеск заболеваемости, и у пациентов из Харькова. Биологический материал доставили в региональную референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Лондоне, анализ подтвердил наличие мутировавшего штамма короновируса SARS-CoV-2 британского происхождения.