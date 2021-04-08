Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Суд дал 9 лет Дмитрию Габышеву. Прокуратура просила 10. Состояние опьянения и езда без прав - явилось отягчающим обстоятельством. Признание вины и частичное возмещение ущерба - смягчающим. Суд удовлетворил иск на возмещение материального и морального ущерба. Евгений Мельниченко», сказано в сообщении канала.Смертельное ДТП произошло утром 21 октября 2020 года в Харькове на Окружной. Внедорожник Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с автомобилем ЗАЗ.За рулем внедорожника находился 19-летний Дмитрий Габышев. Он и его 21-летний пассажир не пострадали, оба находился в состоянии алкогольного опьянения.В ДТП погибли водитель ЗАЗ подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия Азаренкова.Парень был лишен водительских прав в феврале 2020 года из-за пьяной езды. По данным СМИ, его отцом оказался бывший начальник отдела полиции в метрополитене Александр Габышев. Он прибыл на место ДТП и пытался «отмазать» его.