Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным потребовала прекратить усиливать российские войска на границе с Украиной.

Об этом сказала представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщается в четверг, 8 апреля.– Предметом разговора, помимо прочего, было усиленное военное присутствие России вокруг востока Украины. Канцлер потребовала отказаться от этого усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации, – сообщила Деммер.По ее словам, обсуждались некоторые другие внешнеполитические темы, в особенности Сирия, Ливия и Босния и Герцеговина.– Также была поднята тема Навального, – отметила Ульрике Деммер.Ранее в четверг стало известно о телефонных переговорах Меркель и Путина, главной темой которых стала ситуация на Донбассе.