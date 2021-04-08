Коксовому заводу «Новомет» выдали разрешение на загрязняющие выбросы благодаря письму из ХОГА – на официальном сайте Министерства защиты окружающей среды выложили документы, на основании которых завод получил право по-прежнему травить харьковчан.Напомним, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов 5 марта 2021 года выдало разрешение харьковскому коксовому заводу на выбросы сроком на семь лет («ВХ» №38 от 8 апреля 2021 г). Основанием для такого решения стал пакет документов, который собственник предприятия предоставил в ведомство. Среди них – официальное сообщение Харьковской облгосадминистрации об отсутствии замечаний от жителей города на деятельность предприятия. Пакет документов министерство после некоторой паузы опубликовало на своем официальном сайте.
Это вызвало настоящую бурю возмущения среди харьковчан, которые вот уже восемь месяцев отстаивают на акциях протеста право горожан дышать чистым воздухом: «На каком основании облгосадминистрация выдала такое заключение? Ведь никаких общественных слушаний не проводилось».
У кого рыльце в пушку
Пакет документов, который Минзащиты окружающей среды опубликовало на сайте, состоит из 13 документов, среди которых – объявление в экстренном выпуске газеты «Час пик» от 24 декабря 2020 года.
– Там сказано, что харьковский коксовый завод оповещает харьковчан о своем намерении получить разрешение на выбросы в окружающую среду. Ни дата проведения общественных слушаний, ни место в объявлении не указаны. И в течение 30 дней с момента публикации харьковчане могут отправить свои замечания в ХОГА. Понятно, что ни газеты, ни данной публикации ни в глаза не видел – это далеко не самое популярное издание в городе, – говорит активист, отец троих детей Александр Константинов.
Также пакет разрешительных документов содержит согласование Департамента защиты окружающей среды ХОГА, выданное в первых числах января 2021 года.
– За подписью начальника отдела департамента Дмитрия Ястребова о том, что в течение отведенных 30 дней не зафиксировано каких- либо претензий харьковчан по поводу намерения коксового завода получить разрешение на выбросы, – продолжает Александр Константинов. – Также там есть заключение Госпродпотребслужбы. Несколько заявлений за подписью директора заводы Максима Бондарева с просьбой зарегистрировать документы, которые прилагаются. И, наконец, разрешение Министерства окружающей среды, подтверждающее, что на основании поданных документов можно выдать разрешение коксохиму на выбросы сроком на семь лет.
Кого благодарить
– Теперь хоть знаем, кого благодарить: спасибо, Айна! – говорят харьковчане.
Конечно же, возмущению людей не было предела – ведь заключение ХОГА об отсутствии претензий со стороны горожан выдано в самый разгар протестов против незаконной деятельности коксохима, после того как петиция с требованием о его остановке или модернизации набрала более 25 тысяч подписей.
– Руководитель несет ответственность за работу структурных подразделений, котореы находятся под его началом. Нельзя говорить, что глава департамента или начальник отдела департамента несет единоличную ответственность за решения, которые накладывают отпечаток на полтора миллиона населения. Есть губернатор Айна Тымчук. Мы ждем от нее реакции, оценки происходящего, – подчеркивает Александр Константинов. – Если в министерстве говорят, что на основании пакета документов, подготовленных ХОГА, обязаны были выдать разрешение, соответственно в первую очередь должна быть реакция главы ХОГА.
Если реакции губернатора не последует, активисты оставляют за собой право проводить новые акции протеста.
– В условиях пандемии акция протеста будет, скорее всего, в виде автопробега, – рассказывает Александр Константинов. – 20 апреля должно состояться заседание в Хозяйственном суде по поводу взыскания с коксового завода материального ущерба, причиненного окружающей среде – по иску Госэкоинспекции и по прямому предъявлению областной прокуратуры. В этот день мы проведем массовую акцию и под Госпромом, где находится суд, и под ХОГА. Будем составлять письменное обращение-требование к областным властям об отмене разрешения на выбросы. Отменить его может только орган государственной власти, причем только через суд и только на основании фиксации нарушения процедуры выдачи.
Проигнорировано мнение горожан
Тем временем 7 апреля у здания Второго апелляционного суда собрались десятки митингующих – здесь рассматривалось дело о деятельности харьковского коксового завода.
На акцию протеста вышли в основном жители Новобаварского и Холодногорского районов Харькова. Люди возмущены тем, что коксохиму дали разрешение на выбросы, и требуют остановить деятельность предприятия.
– Живу на Холодной горе. Дышать нечем, вчера вечером – совсем, с утра проснулись – то же самое. В 2016 году я переехала на Новобаварскую, а в этом году мне диагностировали рак щитовидной железы, – рассказывает участница акции Людмила Антосевич.
Не только жители Баварии и Основы ощущают на себе отравляющие выбросы – ядовитый смог отравляет весь город, говорят харьковчане.
– Воняет по всему городу. Салтовка, Гагарина, Холодная Гора, Новобаварский район – все жалуются на запах гари вперемешку с запахом серы, – говорит участник акции Артем Приходько.
Заседание суда перенесли на неделю – представители предприятия попросили объявить перерыв в связи с тем, что не получили апелляционную жалобу.
Активистка Елена Решетько уверена: рассмотрение дела просто затягивают.
По мнению депутата Харьковского горсовета Дмитрия Булаха, экологические проблемы игнорируются.
– Перспективы этого судебного процесса туманны и безрадостны – проигнорировано мнение граждан, проигнорированы экологические проблемы, которые создает коксовый завод,– отмечает Дмитрий Булах.