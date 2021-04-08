Коксовому заводу «Новомет» выдали разрешение на загрязняющие выбросы благодаря письму из ХОГА – на официальном сайте Министерства защиты окружающей среды выложили документы, на основании которых завод получил право по-прежнему травить харьковчан.

У кого рыльце в пушку

Кого благодарить



Проигнорировано мнение горожан