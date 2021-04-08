В городе Первомайский под Харьковом трое подростков среди ночи устроили погром в местном магазине.

Как сообщили в полиции, малолетние вандалы проникли в магазин 7 апреля около трех часов ночи.Повредив оконный роллет, подростки проникли в помещение магазина, откуда выкрали спиртные напитки, промышленные товары и карточки для пополнения счета.Подростков возле магазина заметили полицейские сектора реагирования патрульной полиции. Хулиганами оказались местные жители 11-ти, 14-ти и 16-ти лет. Объяснить свои действия дети не смогли.Полицейские сообщили родителям подростков о происшествии и доставили ребят в отделение полиции. Украденный товар изъят.По факту случившегося открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Санкция статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.Досудебное расследование продолжается.