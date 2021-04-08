Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в ближайшие дни в Харькове и области будет прохладно.

В частности, завтра, 9 апреля, ночью похолодает до -3 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов тепла. Без существенных осадков. Ветер будет северным, 5-10 м/с.Пасмурная погода, по прогнозу синоптиков, продержится в Харькове на выходных. Однако при этом немного потеплеет.Так, в субботу, 10 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем – 9-14 градусов тепла.В воскресенье, 11 апреля, будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью ожидается 1-6 градусов тепла, днем – 12-17 градусов тепла.