В Полтаве прошел первый этап чемпионата Украины по картингу. В нем приняли участие гонщики из всех регионов страны

Об этом сообщили в областные власти.



Харьковскую область традиционно представляли восьмиразовые чемпионы Украины из спортивного клуба "Лидер".



В самым скоростным международном классе машин KZ-2 спортсмены команды "Лидер" поделили между собой первое и второе место. Победу одержал Александр Дерюга, который является двукратным чемпионом Украины, "серебро" получил его одноклубник, чемпион Украины Алексей Телюк.



Также в пятерку лучших в классе машин KZ-2 вошли два харьковских гонщика: Андрей Одинец занял четвертое место, а Никита Фурнике финишировал пятым.



Кроме этого, на чемпионате Украины состоялся дебют молодого пилота команды Ильи Гнатенко. Ему всего пять лет, но он уже руководит скоростной спортивной машиной, парень довольно уверенно выступил на чемпионате в классе машин "Комер-Микро".



Сейчас спортсмены "Лидера" готовятся ко второму этапу чемпионата Украины, который состоится 24 и 25 апреля в Киеве на спорткомплексе "Чайка".