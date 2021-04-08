Причиной этого называют возможную связь между препаратом компании AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов у вакцинированных.

Также Африканский союз отказался от планов закупить препарат.

Об этом пишет Reuters, пишет РБК-Украина.

Филиппины приостановили использование прививок AstraZeneca для людей моложе 60 лет из-за редких случаев тромбозов после вакцинации.

Австралия рекомендовала людям в возрасте до 50 лет получать вакцину Pfizer вместо вакцины AstraZeneca. В стране заявили, что это приведет к приостановке кампании по вакцинации.

Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам выявил возможную связь между препаратом компании AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов у вакцинированных.

А в ВОЗ заявили, что связь между использованием вакцины компании AstraZeneca и появлением тромбов вероятна, однако пока не подтверждена.

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