Причиной этого называют возможную связь между препаратом компании AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов у вакцинированных.

Также Африканский союз отказался от планов закупить препарат.



Об этом пишет Reuters, пишет РБК-Украина.



Филиппины приостановили использование прививок AstraZeneca для людей моложе 60 лет из-за редких случаев тромбозов после вакцинации.



Австралия рекомендовала людям в возрасте до 50 лет получать вакцину Pfizer вместо вакцины AstraZeneca. В стране заявили, что это приведет к приостановке кампании по вакцинации.



Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам выявил возможную связь между препаратом компании AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов у вакцинированных.



А в ВОЗ заявили, что связь между использованием вакцины компании AstraZeneca и появлением тромбов вероятна, однако пока не подтверждена.