В этом году появилась возможность реконструкции и восстановления работы Музея истории запорожского козачества на Хортице.

Работы пройдут в рамках инициативы президента с участием Министерства культуры Украины по обновлению 150 культурных объектов, пишет РБК-Украина.



По словам директора национального заповедника "Хортица" Максима Остапенко, с 2015 года Музей временно прекратил доступ посетителей из-за аварийного состояния здания.



"К счастью, уникальный фонд сохранен, но здание Музея совершенно не соответствует современным нормам. Он не приспособлен для демонстрации экспонатов, он не приспособлен для посещения большого количества туристов, для маломобильных групп. Инфраструктура требует значительного и срочного обновления", - заявил он.