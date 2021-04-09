6-летний мальчик возвращался домой из школы со своим старшим братом, но по дороге потерялся.

Об этом сообщили в полиции.



Прибывшие на место полицейские выяснили, что ребенок шел домой вместе с 10-летним братом. По дороге дети отвлеклись и потеряли друг друга из виду.



Пропавшего мальчика правоохранители нашли на улице Шекспира. Также полицейские отыскали отца детей, которому передали мальчиков.