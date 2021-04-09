В Харьковской области на 9 апреля от коронавируса вакцинировали 13 499 человек.

Такие данные приводит Министерства здравоохранения.



Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.



Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 13 499 граждан, в том числе 550 человек за последние сутки.



В целом по Украине вакцинированы уже 353 147 человек, из них 18 569 - в течение 8 апреля.

