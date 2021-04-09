Попытку незаконно перемещения валюты таможенники обнаружили в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области, куда прибыл гражданин России. Мужчина выбрал для прохождения контроля "зеленый коридор" и указал, что перемещает сумму меньше 10 тысячи евро.

Как сообщили в Слобожанской таможне, однако при проверке выяснилось, что мужчина имел при себе 32,2 тысяч евро и 121 тысяча российских рублей.



Деньги в сумме, превышающей установленную законодательством норму, изъяли. Гражданину вернули 9,9 тыс. евро и 9 тыс. рублей. Составлен протокол по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.