Роганский сельский совет с нарушением закона и регламента собрал онлайн сессию, чтоб приобрести здание местной АТС.

8 апреля в Роганской ОТГ состоялась срочная внеочередная сессия сельского совета, которая, по мнению специалистов, была проведена с процедурными нарушениями и вопреки Закону Украины "Про местное самоуправление". Причина - онлайн формат, который возможен лишь в случае необходимости безотлагательных изменений в местный бюджет, неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или ликвидации особенно тяжелых чрезвычайных ситуаций, вызванных вспышками эпидемий и пандемий.Однако единственным вопросом, который рассматривался на сессии стало предоставление разрешения исполнительному комитету поселкового совета на приобретение на электронном аукционе нежилого здания.Также, по мнению депутата Елены Борисовой, сессия была полностью проведена с процедурными нарушениями.«Проект решения не был предоставлен до ознакомления депутатам даже за 10 минут до начала. Не была проголосована повестка дня. Не произошло даже официального закрытия сессии. То есть, юридически состоянию на сейчас сессия еще идет», - сообщает депутат.Депутаты отмечают, что совету ничего не мешало организовать сессию законным способом для принятия подобного решения, чтоб в будущем никто не мог оспорить его в суде и забрать здание.