Украина после деоккупации Крыма не будет насильно депортировать россиян, которые там живут.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил в интервью изданию Левый берег, которое было опубликовано в пятницу, 9 апреля.По его словам, если это произойдет, то мир скажет, что Украина такая же, как Россия.- Мы точно не можем нарушать права этих людей, как не можем нарушать международные конвенции, которые касаются гуманитарного права. Насильственной депортации быть не может, - сообщил он.Заместитель главы ОП отметил, что есть немало тех, кто готов вернуться к своим крымским домам после освобождения полуострова.- И это не только крымские татары: из Крыма бежали на контролируемую Украиной территорию люди разных национальностей. Думаю, что по этому поводу нужно уже сейчас консультироваться, в том числе и с международными гуманитарными организациями, - отметил он.Жовква также добавил, что поднимал этот вопрос во время встречи с профильным комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.