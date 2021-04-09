Контрразведчики Службы безопасности Украины заблокировали канал поставки на предприятия военно-промышленного комплекса РФ украинской продукции военного назначения. Товары попадали в страну-агрессор под видом гражданских.

Следователи органов безопасности задокументировали, что руководители ряда харьковских промышленных предприятий, среди которых были и лица с гражданством РФ, наладили на собственных производственных мощностях изготовление систем кондиционирования для российской военной техники, сообщил руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.– Установлено, что украинская продукция была полным аналогом штатных российских систем кондиционирования, но кодифицирована другой номенклатурой для предотвращения ее идентификации как военной, – говорит Владислав Абдула. – Злоумышленники поставляли кондиционеры как гражданскую продукцию в адрес подконтрольных им предприятий в РФ. Там специалисты меняли маркировку и подделывали документы о том, что продукция якобы изготовлена в России. Затем она поставлялась на предприятиям военно-промышленного комплекса Российской Федерации.По словам руководителя пресс-центра, организаторам будет сообщено о подозрении. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к функционированию канала.Разоблачение и документирование противоправной деятельности происходило под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.