Европейская комиссия одобрила соглашение с Украиной об Общем авиационном пространстве.В четверг, 8 апреля Европейская комиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании Соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве, которое известно как соглашение об «открытом небе», сообщило представительство Украины в Европейском Союзе, сообщает Европейская правда.
Следующий шаг — внесение проекта на рассмотрение Совета ЕС и его окончательное одобрение.
«Заключение этого соглашения будет способствовать созданию общего авиационного пространства между Украиной и ЕС на основе общих и надежных стандартов ЕС в сфере безопасности полетов, управления воздушным движением и защиты прав потребителей», — заявил представительство на своей Facebook-странице.
Благодаря соглашению увеличится количество рейсов, расширится география, откроются новые возможности для граждан и бизнеса, добавили в представительстве. «Общее авиационное пространство Украина-ЕС создаст условия для новых коммерческих возможностей авиалиний Украины и государств-членов ЕС, а также будет способствовать привлечению инвестиций в авиационную сферу Украины», — говорится в сообщении.
Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС должно было быть подписано 11 февраля, но в начале февраля в офисе президента Украины заявили, что подписание сорвалось. Это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.