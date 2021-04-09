За прошедшую неделю предупреждены четыре попытки доставки запрещенных предметов в учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.

В государственном учреждении «Полтавское учреждение исполнения наказаний (№23)» при осмотре посылки, поступившей заключенному С. 1988 года рождения от гражданина С., в шве одеяла был обнаружено сверток с кристаллообразным веществом белого цвета, внешне похожим на наркотическое, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.Там же при проверке посылки, поступившей заключенному К. 1978 года рождения от гражданина К., в сигаретах было обнаружено 32 свертка с белым веществом и два пакета с кристаллообразным веществом, внешне похожими на наркотические.В государственном учреждении «Роменская исправительная колония (№56)» при осмотре посылки, переданной осужденному П. 1994 года рождения от гражданина Я., в емкости с жиром было обнаружен сверток с зеленым веществом, внешне похожим на наркотическое, а также два мобильных телефона с устройством для подзарядки.В государственном учреждении «Хролевський исправительный центр (№140)» во время проверки осужденного Т. 1982 года рождения в пачке сигарет нашли два свертка с веществом белого цвета, внешне похожим на наркотическое.По всем случаям проводится проверка, говорят в пресс-службе.