Ежегодная городская ярмарка вакансий Dream Job пройдет 21 мая в Саду им. Шевченко.

Об этом сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.Он отметил, что этот проект реализуется в городе на протяжении пяти лет и пользуется популярностью среди молодежи. Так, ежегодно городскую ярмарку вакансий раньше посещало около 10 тыс. молодых харьковчан.Этот проект актуален как для тех, кто только закончил вуз, так и для студентов, которые продолжают учиться. Мы помогаем наладить контакт между работодателями и молодежью, благодаря чему около 10% участников ярмарки находят работу, - отметил директор департамента.В рамках мероприятия 50 компаний работодателей представят свои вакансии в сфере IT, производства, предоставления услуг и государственного сектора. По его словам, это большие компании, которые заинтересованы в молодых, перспективных, инициативных работниках.