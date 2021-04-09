Учитывая пандемию и непредсказуемые волны заболевания, в этом году может быть изменен формат внешнего независимого оценивания. Все зависит от эпидемиологической ситуации, говорят в Кабмине. Решение по изменению формата ВНО-2021 в ближайшее время должна принять Верховная Рада.

До пунктов тестирования может не дойти



Каковы будут ограничения



Временное решение или навсегда

Минобразования обратилось к президенту с инициативой представить законопроект об упорядочении вопросов прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО выпускниками школ как первоочередной.31 марта председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина сообщила, что комитет рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект №5014.По ее словам, он освобождает выпускников от обязательной сдачи государственной итоговой аттестации и предполагает, что выпускники имеют право пройти ГИА, в том числе в форме ВНО, по собственному желанию.– Каждый сможет выбрать план действий: те, кто планирует поступать в вуз, будут сдавать ВНО. А кто не собирается получать высшее образование, получат аттестат и смогут не приходить в пункты тестирования, – поясняет Юлия Гришина.Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко объяснила Liga.Life, что изменение формата ВНО – это урегулирование вопроса относительно тех, кто должен сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ВНО.По ее словам, законопроект фактически дублирует прошлогодний документ. Изменения только в том, что добавляется еще один год.– Когда в прошлом году отменили ГИА в форме ВНО, мы имели наибольшую неявку за последние годы. Такого никогда не было раньше. Примерно треть потенциальных участников ВНО не пришли в пункты тестирования, большинство из них не явились именно из-за необязательности прохождения ГИА в форме ВНО, – рассказывает Татьяна Вакуленко.По ее словам, в Украинском центре оценивания качества образования ожидают, что в этом году неявка будет еще выше.– В этом году есть учебные предметы, которые сдают исключительно с целью прохождения ГИА. Например, обязательной в 2021 году должна была быть аттестация в форме ВНО по математике. У нас есть предмет, который называется «математика (задания уровня стандарта)». Его участники сдавали бы только для получения ГИА и понятно, что количество тех, кто не придет в пункты оценивания по этому предмету, будет довольно значительной, – говорит заместитель директора УЦОКО.Что касается карантинных мероприятий во время тестирования, то, по словам Татьяны Вакуленко, они будут такими же, как и в прошлом году.– В этом году совсем другая эпидситуация, но прошлогодние риски продемонстрировали, как ей противостоять. Действующая постановление о карантинных мероприятиях позволяет проводить ВНО и вступительные экзамены в магистратуру даже в красной карантинной зоне, – отмечает Татьяна Вакуленко.Подвоз выпускников к пунктам тестирования будет организвован силами местных властей, поэтому они должны учитывать ситуацию в регионе и обеспечить такую посадку детей в автобусе, чтобы между ними была социальная дистанция. По словам замдиректора УЦОКО, МОН инициировало выделить субвенцию на закупку средств защиты и дезинфекции. Решение сейчас на согласовании различных органов центральной власти.В Украинском центре оценивания качества образования уверены, что в ближайшее время парламент примет решение по законопроекту об отмене ГИА в форме ВНО. Говорят, что в этом заинтересованы выпускники, родители и учителя – им важно понимать, чего ожидать.– Отмена ГИА в форме ВНО – это вынужденный шаг. Конечно, он не может определять государственную политику в последующие годы. Когда ситуация с коронавирусом изменится к лучшему, государство вернется к практике обязательной сдачи ГИА в форме ВНО. Это важная составляющая системы итогового оценивания, поскольку государство на протяжении многих лет вкладывает значительные средства в образование граждан и должно понимать, чего достигают или не достигают учащиеся. Отмена обязательной ГИА в форме ВНО в этом году, как и в прошлом – исключительная мера в исключительной ситуации. Чиновники на всех уровнях должны гибко реагировать на вызовы современности, – добавляет Татьяна Вакуленко.Вице-президент по бакалаврским программам Киевской школы экономики Егор Стадный считает, что отмена ГИА в форме ВНО второй год подряд говорит больше не о проблемах, связанных коронавирусом, а о притворстве и обмане.– Проблема не только в том, что власть принимает решения, дабы облегчить жизнь детям. Наша широкая проблема в том, что общество все меньше воспринимает школьное образование как ценность, а документ об окончании школы – как доказательство того, что владелец этого документа является интеллектуально развитым индивидом с набором знаний, умений и ценностей, – говорит Егор Стадный.По его мнению, большинство родителей не понимают, зачем нужна сдавать ГИА в форме ВНО. Ведь ясно, что ВНО – это для поступления, а вот зачем ГИА – многим непонятно.