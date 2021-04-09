В Харькове - 800 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 9 апреля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 77 619 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 114 441 случай заболевания COVID-19, 22 257 человек находятся под медицинским наблюдением, 90 033 пациента выздоровели, 2 151 - умер.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9 апреля в Украине зафиксировано 19 676 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 823 674 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 36 381 человек умер, 1 395 104 - выздоровели.