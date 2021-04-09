6 апреля Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета заключил договор с КП «Дорремстрой» на текущий ремонт дорог общей стоимостью 160 млн. грн. Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

Сообщается , что коммунальное предприятие получит бюджетные средства от департамента, а затем их перечислит более 65 млн. грн. двум субподрядчикам - ОО «Трек лайн» и ООО «Паркинг+», совладельцем которого является пасынок Геннадия Кернеса Родион Гайсинский.«Гайсинский в феврале 2021 официально стал совладельцем ООО «Паркинг +». Эта фирма уже более 10 лет является главным харьковским подрядчиком по ремонту дорог, которая во времена Кернеса освоила многомиллиардные подряды.На Гайсинского переписали долю, которая была оформлена на Олега Гончара и часть доли, которая была оформлена на Вячеслава Блинкина», - выяснили антикоррупционеры.