Спасатели ликвидировали последствия пожара в Индустриальном районе Харькова.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области, 8 апреля в 22:28 на номер 101 поступила информация о пожаре в квартире пятиэтажки по просп. Александровскому, 158.Когда спасатели прибыли на место, в одной и з комнат квартиры горели домашние вещи и мебель на площади около 10 кв.м. В помещении находился 60-летний мужчина, который получил значительные ожоги.Пожарные вынесли пострадавшего наружу и передали медикам скорой. Однако от полученных травм мужчина умер в ожоговом центре Харькова.В 22:56 пожар был локализован, а в 00:06 - полностью ликвидирован.Что стало причиной возникновения возгорания, выясняют специалисты.