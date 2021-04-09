Умер муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, сообщается на сайте Букингемского дворца. Ему было 99 лет.

Филипп и Елизавета были женаты 73 года, у них четверо детей. Об этом сообщается со ссылкой на британские СМИ.«С глубокой скорбью ее величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке»,— говорится в сообщении.Ранее мужа Елизаветы II, герцога Эдинбургского принца Филиппа, перевели в больницу Святого Варфоломея в Лондоне – врачи лечили его от инфекции и уже существующего сердечного заболевания. В 2019 году его также госпитализировали, тогда его доставляли в больницу под тем же предлогом – «меры предосторожности».