В части Холодногорского района введены карантинные мероприятия из-за бешенства бездомной кошки, которая укусила женщину.

2 апреля владелица домовладения по ул. Дмитрия Вишневецкого в Холодногорском районе нашла беспризорную кошку с травмой задней лапы. Харьковчанка попыталась оказать помощь животному, но кошка укусила ее за руку. Вечером 6 апреля кошка погибла.Согласно отчету об исследовании Харьковской областной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, был установлен положительный результат на бешенство кошки.Пострадавшая женщина находится на лечении в Харьковской городской больнице №2.Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском городском совете был наложен карантин на часть территории Холодногорского района, ограниченной ул. Нижней Гиевской, ул. Костромской, ул. Переяславской, ул. Целинной, и утвержден План мероприятий по ликвидации очага бешенства.