Харьковская область еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом. Постепенного снижения количества больных в регионе можно ожидать в концеапреля.

Об этом рассказала главная санитарный врач Харьковской области Любовь Махота, пишет "Суспільне".- Мы еще не достигли пика, но имеем позитивные моменты. Если на прошлой неделе рост заболеваемости составил 31%, то за аналогичный период в прошлом месяце он был 36%. Потихоньку он замедляется. По нашему мнению, нужно еще несколько недель, чтобы достичь пика, и после того надеемся на медленное снижение заболеваемости, - отметила Махота.По ее словам, в регионе возросло количество тестирований на коронавирус.- В конце октября мы делали 19 500 тестов в неделю методом ПЦР, а сейчас мы уже имеем и 20 000, и 23 500 тестов в неделю. На этой неделе было 25 500 тестов, - сообщила Махота.