Кабинет министров принял проект постановления об изменениях правил парковки автомобилей, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно документу, инспекторы по парковке получат статус уполномоченного лица исполнительного органа местного самоуправления.Вводится ответственность за запрет пользоваться зарядным устройством для электромобиля, если оно расположено на парковке.Также запрещено размещать парковки на тротуарах.Все организованные парковки должны быть обеспечены платежными терминалами для оплаты услуг.