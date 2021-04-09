На Змиевской тепловой электростанции ПАО "Центрэнерго". По данным Главного управления Гоструда в Харьковской области, он работал  электрогазосварщиком.

В рамках расследования несчастного случая со смертельным исходом на предприятии начата внеплановая проверка. Окончательные обстоятельства и причины происшествия выясняются.

По результатам внеплановой проверки будет составлен акт и предписания. Ответственные лица будут привлечены к административной ответственности. Также материалы будут переданы специальной комиссии по расследованию несчастного случая для приобщения к материалам специального расследования и принятия решения о наличии нарушений законодательства по охране труда со стороны администрации предприятия.

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