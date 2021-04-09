С харьковчан будут принудительно взимать долги за газ. Как сообщили в АО "Харьковгаз", в течение апреля в исполнительную службу для принудительного взыскания задолженности с неплательщиков было передано более 100 дел.

Средний долг таких потребителей - 2,5 тыс. грн. Его могут взыскать с доходов или имущества должников; взимание долгов может сопровождаться блокированием платежной карточки, ограничением выезда за границу, управления автотранспортом. Также этим потребителям, кроме суммы долга за доставку газа, придется оплатить судебные издержки, а это более 2 тыс. грн., и расходы государственной исполнительной службы по принудительному взысканию задолженности."Если потребитель игнорирует сообщение газовой компании о своевременной оплате услуг доставки газа, на потребителя подается иск в суд. Около 400 судебных решений о необходимости оплатить уже приняты в пользу АО "Харьковгаз". В случае неоплаты задолженности потребителем после принятия судебного решения, его дело передается в исполнительную службу для принудительного взыскания долгов", - рассказали в Харьковгазе.Всего компания направила в суды 2,5 тыс. исков в отношении потребителей - должников за доставку газа. Их общая сумма долга составляет 4 млн грн."Средства, которые получает компания в качестве оплаты за доставку, направляются на газовую инфраструктуру области, подготовку к стабильной работе в отопительном сезоне 17 тыс. км газопроводов, ремонт газорегуляторных пунктов, замену изношенных распределительных сетей, работу катодных станций, своевременную выплату заработной платы работникам, поверку и замену счетчиков", - отметили в компании.