Живем с мужем в гражданском браке, то есть официально не зарегистрированы. За это время купили машину, обзавелись имуществом, делаем ремонт. И моя немалая доля в этом тоже есть. Но все зарегистрировано на мужа. В жизни все может случиться. Как мне не остаться у разбитого корыта, если мы разъедемся? Любовь

По информации Минюста, согласно приблизительным подсчетам почти каждый десятый брак в Украине является «гражданским». Однако даже такие отношения защищены законом. Подобные браки фактически порождают не только личные, но и имущественные правоотношения. Обезопасить себя от недоразумений в будущем поможет договор о совместном проживании.Его можно заключить только в том случае, если ни одна из сторон не находится в зарегистрированном браке и между ними сложились устоявшиеся отношения, присущие супругам – проживание на одной территории, общее хозяйство, общий бюджет и другие.Нотариальное удостоверение такого договора не является обязательным, однако юристы советуют все же не обходить нотариальную процедуру стороной, поскольку она имеет ряд существенных преимуществ:– нотариус при удостоверении договора проверяет действительную волю, правоспособность и дееспособность лиц, что делает невозможным признание его ничтожным;– нотариальное удостоверение договора официально закрепляет право пользования и правовой режим имущества, приобретенного в период совместного проживания;– такой договор будет доказательством в судебном процессе для признания наследования четвертой очереди.Для заключения договора необходимы паспорта сторон и идентификационные коды.При заключении договора о совместном проживании нотариус:– устанавливает лиц, обратившихся за совершением нотариального действия;– выясняет, понимают ли участники договора значение своих действий и последствия их совершения (объем гражданской дееспособности физических лиц, являющихся участниками сделки);– готовит проект договора;– знакомит стороны с содержанием договора;– убеждается в том, что содержание договора полностью соответствует действительным намерениям и воли сторон;– после подписания договора сторонами удостоверяет договор и регистрирует его в реестре для регистрации нотариальных действий.В договоре можно прописать любые не запрещенные законодательством условия, например:– определить понятие «стороны», «общее имущество», «средства», «личная частная собственность»;– определить дату начала совместного проживания;– договориться о предоставлении права пользования личной частной собственностью;– определить правовой режим имущества, приобретенного в период совместного проживания, и момент, с которого такой режим возникает;– договориться о наложении взыскания на имущество (средства) по обязательствам сторон;– договориться о способе разделения имущества (средств), приобретенного / полученного в период совместного проживания, в случае прекращения фактических брачных отношений;– договориться по вопросам, не урегулированным договором;– договориться о порядке внесения изменений и дополнений в договор;– договориться о вступлении договора в силу.В договоре допускается решать вопрос о драгоценностях, премиях и наградах и определять правовой режим имущества, приобретенного или полученного в подарок к началу совместного проживания.Однако такой договор не может:– регулировать личные отношения между партнерами, а также личные отношения между ними и детьми;– ставить одну из сторон в невыгодное материальное положение;– уменьшать объем прав ребенка, рожденного во время совместного проживания;– предусматривать передачу в собственность только одной стороне недвижимого имущества и иного имущества, право на которое подлежит государственной регистрации.