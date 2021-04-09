Харьковская область с воскресенья, 11 апреля, переходит в красную карантинную зону.

Соответствующее решение приняла сегодня, 9 апреля, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов."Государственная комиссия решила: установить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - сказано в сообщении.Какие именно ограничения будут введены в Харьковской области - пока неизвестно. Согласно концепции адативного карантина, в красной должны действовать жесткие ограничения, как во время локдауна: это запрет на работу заведений питания, развлекательных заведений, ТРЦ, кинотеатров, театров, учреждений образования (кроме детских садов и первых классов в школах), спортзалов, рынков.