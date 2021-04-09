Метеорологи сделали прогноз погоды в Харькове в выходные, 10-11 апреля, и понедельник, 12 апреля.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе - переменчивая облачность, без осадков, ветер – 7-12 м/с.Температура воздуха ночью – 0-2 градуса мороза, днем – 11-13 градусов тепла.В воскресенье – переменчивая облачность, без осадков, ветер – 7-12 м/с.Температура воздуха ночью – 1-6 градусов тепла, днем – 11-16 градусов выше нуля.В понедельник, 12 апреля, - переменная облачность, без осадков, ветер – 5-10 м/с.Температура воздуха ночью – 4-9 градусов тепла, днем – 16-21.