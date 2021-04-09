Этот отопительный сезон уже завершается. Мы его едва вытягиваем – коммуналка очень дорогая. Со следующего сезона все-таки хотим оформить субсидию. Не могли бы вы опубликовать нормативы, которые используются при расчете материальной помощи на оплату коммунальных услуг? Виктория Георгиевна

Право на субсидию имеют семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа, разъясняет Минсоцполитики, Для того чтобы определить право на субсидию, учитывают доход каждого члена семьи. Кроме того, при расчете субсидий используются следующие нормы:– 13,65 м2 на человека + 35,22 м2 на семью. Возможно начисление субсидии нетрудоспособным лицам, у которых норма площади жилья будет превышена, но не более чем на 30 процентов;– в случае с отоплением за основу берется 4 кубометра на 1 кв. м отапливаемой площади, умноженные на коррекционный коэффициент, если речь идет об отопительном периоде; при пользовании газовой плитой – 3,3 м3 на человека; если есть газовая плита при отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,4 м3 на человека; плита и водонагреватель – 10,5 м3 на человека.– нормой будет считаться использование 2 м3 холодной воды на человека при наличии горячего водоснабжения; 3,6 м3 на человека при отсутствии централизованного горячего водоснабжения; горячей воды – 1,6 м3 на человека; водоотведения – 3,6 м3 на человека.– 30 кВт на 1 м2 жилья с учетом корректирующего коэффициента, если речь идет об отопительном периоде; на семью из одного человека полагается 70 кВт и по 30 кВт на каждого другого члена семьи (однако не более 190 кВт в месяц);– 0,0383 Гкал на 1 м2 жилья, а также с учетом корректирующего коэффициента, если речь идет об отопительном периоде.Для оформления субсидий необходимо иметь следующие документы:– заявление о назначении субсидии;– декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;– договор об аренде жилья (если есть);– справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ).