Движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Кошкина, будет запрещено с 9:00 до 15:00 12 апреля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.В связи с этим, трамвай №8 будет курсировать так:- по направлению к разворотному кругу «602 м/р»: разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 м/р»;- по направлению к разворотному кругу «Ул. Одесская»: разворотный круг «602 м/р» - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - разворотный круг «Ул. Одесская».