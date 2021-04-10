Уже в мае третья волна коронавируса в Украине должна пойти на спад. Однако в течение ближайших двух недель предстоит очень сложный период – вероятно огромное количество новых заражений. Как пережить это время с минимальными потерями?



«Аннушка уже разлила масло»



Как защитить уязвимых



Зачем тестировать детей



Гулять и не паниковать



В Украину проник южноафиканский мутант

Сейчас начался самый тяжелый месяц, считает врач-иммунолог, заведующий лабораторией иммунореабилитологии ИМИ им. Мечникова АМНУ, доктор медицинских наук Андрей Волянский.– Власть не понимает, как минимизировать человеческие потери, мои советы чиновникам не нужны, поэтому обращаюсь к гражданам. Очень хочу, чтобы меня услышали. Надо дотянуть до майских праздников. Десять праздничных дней выполнят функцию локдауна, а с 11 мая начнется снижение эпидемической активности, – считает врач.Сейчас ситуация такова, что огромное количество эпидемических цепочек создано, поэтому большое количество новых заражений в течение ближайших двух-трех недель неминуемо. Однако, по мнению Андрея Волянского, их можно минимизировать даже сейчас.– Что надо делать? Разорвать цепочки. Маски в транспорте, лифтах, офисах, магазинах, а также дистанция имеют значение. Однако крайне важно тестирование и изоляция тест-положительных. Если государственные методы («Дія», эпидрасследование, контроль самоизоляции) не работают, ответственное гражданское общество может обойтись без государственных институтов, – говорит иммунолог.Вакцинация в течение апреля уже особой общественной роли не играет, но для защиты наиболее уязвимых групп населения она необходима.– Для коллективной защиты хоть 0,7% вакцинированных, хоть 1,5% не имеет никакого значения. Однако для индивидуальной защиты уязвимых она очень нужна. То есть уязвимых людей надо вакцинировать, если есть возможность, – отмечает Андрей Волянский.– Обработал данные НСЗУ и хочу расставить важные, на мой взгляд, акценты. Первое: самая высокая летальность в возрастных группах 70–79 лет и 80+ (8% и 16%), поэтому вакцинировать в первую очередь надо именно их, – отмечает иммунолог. – Второе: среди всех возрастных категорий 60–85% умерших имели сопутствующую патологию, поэтому надо прививать людей с хроническими заболеваниями. Третье: среди людей 80+ доля инфицированных ниже, чем в среднем по стране – 2,3% против 4,1%. То есть их можно заставить избегать людных мест. А вот среди пенсионеров в возрасте 70–79 лет заболело 4,4%. Потому что они активны. А из тех 4,4% заболевших умерло 8%. Их надо уговаривать ходить в парк или лес, а также необходимо обеспечить их потребности. Сдать анализ на наличие антител имеет смысл как для самих пожилых людей, так и для всех окружающих.Среди детей, подростков и молодых людей до 30 лет очень малая часть инфицированных – от 0,7% до 3,5%.– Однако это вовсе не говорит о том, что мало кто из них заражается, а связано с тем, что они очень часто не имеют симптоматики, а потому не попадают в статистику, – отмечает Андрей Волянский. – При этом они выделяют вирус и заражают родных, воспитателей и учителей!Иммунолог настаивает: нужно тестировать детей и подростков. Причем тест на антиген (ПЦР или быстрый тест) имеет смысл только тогда, когда имеются проявления ОРЗ или есть эпидемическая связь. А на антитела следует проверить всех, кто еще не был инфицирован, чтобы определить статус. Если антитела есть, человек практически не может заболеть второй раз, повторные случаи крайне редки.– Важно сделать тест именно сейчас, – отмечает Андрей Волянский. – Часто родители боятся венозного забора крови. Но можно сдавать и кровь из пальца. Необходим тест IgG методом ИФА, но возможно сдавать и быстрый тест одновременно на IgM и G. Ненадежность тестирования – только слухи. Получить отрицательный тест на антиген, если есть антитела или был предыдущий положительный тест на антиген тоже важно, потому что некоторые могут без симптоматики выделять вирус до двух месяцев и более.Среди общих советов иммунолога о том, как пережить наиболее опасный эпидемический период, – не поддаваться панике, проветривать помещение, гулять на свежем воздухе (маски надевать в лифте и в подъезде). Также врач рекомендует физические упражнения, дыхательную гимнастику и закаливание, в частности, контрастный душ.– Аспирин в кардиодозах, витамины, микроэлементы можно назначать самостоятельно. Препараты, влияющие на свертываемость крови, противовирусные, антибиотики, иммуномодуляторы — нет, – предупреждает Андрей Волянский.Следует тщательно следить за близкими, страдающими хроническими заболеваниями.– Растет количество летальных инфарктов и инсультов в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, поэтому нужно больше внимания уделять родным, – советует врач.Между тем коронавирус создает все новые и новые штаммы – более заразные и опасные, чем первоначальный. В Украину пробрался уже второй ковидный мутант.Министр охраны здоровья Максим Степанов сообщил, что в двух областях страны зафиксированы случаи заболевания южноафриканским штаммом Covid-19. А британская мутация, по его словам, обнаружена уже во всех регионах Украины.– Британский штамм, который сейчас бушует в Украине, распространен по всей территории страны. Получили данные из Лондона, куда отправляли образцы, — во всех областях зафиксирован этот штамм, – сообщает министр. – Более того, в двух областях зафиксирован южноафриканский штамм. Эти два штамма являются более агрессивными, они меняют клиническую картину.Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Премьер-министр страны Борис Джонсон тогда сообщил, что мутация распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 также стало известно в декабре 2020 года. По мнению экспертов, южноафриканский штамм опаснее британского, так как приобретает мутации, способствующие повторному заражению людей.