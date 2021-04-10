Уже в мае третья волна коронавируса в Украине должна пойти на спад. Однако в течение ближайших двух недель предстоит очень сложный период – вероятно огромное количество новых заражений. Как пережить это время с минимальными потерями?Сейчас начался самый тяжелый месяц, считает врач-иммунолог, заведующий лабораторией иммунореабилитологии ИМИ им. Мечникова АМНУ, доктор медицинских наук Андрей Волянский.
– Власть не понимает, как минимизировать человеческие потери, мои советы чиновникам не нужны, поэтому обращаюсь к гражданам. Очень хочу, чтобы меня услышали. Надо дотянуть до майских праздников. Десять праздничных дней выполнят функцию локдауна, а с 11 мая начнется снижение эпидемической активности, – считает врач.
«Аннушка уже разлила масло»
Сейчас ситуация такова, что огромное количество эпидемических цепочек создано, поэтому большое количество новых заражений в течение ближайших двух-трех недель неминуемо. Однако, по мнению Андрея Волянского, их можно минимизировать даже сейчас.
– Что надо делать? Разорвать цепочки. Маски в транспорте, лифтах, офисах, магазинах, а также дистанция имеют значение. Однако крайне важно тестирование и изоляция тест-положительных. Если государственные методы («Дія», эпидрасследование, контроль самоизоляции) не работают, ответственное гражданское общество может обойтись без государственных институтов, – говорит иммунолог.
Вакцинация в течение апреля уже особой общественной роли не играет, но для защиты наиболее уязвимых групп населения она необходима.
– Для коллективной защиты хоть 0,7% вакцинированных, хоть 1,5% не имеет никакого значения. Однако для индивидуальной защиты уязвимых она очень нужна. То есть уязвимых людей надо вакцинировать, если есть возможность, – отмечает Андрей Волянский.
Как защитить уязвимых
– Обработал данные НСЗУ и хочу расставить важные, на мой взгляд, акценты. Первое: самая высокая летальность в возрастных группах 70–79 лет и 80+ (8% и 16%), поэтому вакцинировать в первую очередь надо именно их, – отмечает иммунолог. – Второе: среди всех возрастных категорий 60–85% умерших имели сопутствующую патологию, поэтому надо прививать людей с хроническими заболеваниями. Третье: среди людей 80+ доля инфицированных ниже, чем в среднем по стране – 2,3% против 4,1%. То есть их можно заставить избегать людных мест. А вот среди пенсионеров в возрасте 70–79 лет заболело 4,4%. Потому что они активны. А из тех 4,4% заболевших умерло 8%. Их надо уговаривать ходить в парк или лес, а также необходимо обеспечить их потребности. Сдать анализ на наличие антител имеет смысл как для самих пожилых людей, так и для всех окружающих.
Зачем тестировать детей
Среди детей, подростков и молодых людей до 30 лет очень малая часть инфицированных – от 0,7% до 3,5%.
– Однако это вовсе не говорит о том, что мало кто из них заражается, а связано с тем, что они очень часто не имеют симптоматики, а потому не попадают в статистику, – отмечает Андрей Волянский. – При этом они выделяют вирус и заражают родных, воспитателей и учителей!
Иммунолог настаивает: нужно тестировать детей и подростков. Причем тест на антиген (ПЦР или быстрый тест) имеет смысл только тогда, когда имеются проявления ОРЗ или есть эпидемическая связь. А на антитела следует проверить всех, кто еще не был инфицирован, чтобы определить статус. Если антитела есть, человек практически не может заболеть второй раз, повторные случаи крайне редки.
– Важно сделать тест именно сейчас, – отмечает Андрей Волянский. – Часто родители боятся венозного забора крови. Но можно сдавать и кровь из пальца. Необходим тест IgG методом ИФА, но возможно сдавать и быстрый тест одновременно на IgM и G. Ненадежность тестирования – только слухи. Получить отрицательный тест на антиген, если есть антитела или был предыдущий положительный тест на антиген тоже важно, потому что некоторые могут без симптоматики выделять вирус до двух месяцев и более.
Гулять и не паниковать
Среди общих советов иммунолога о том, как пережить наиболее опасный эпидемический период, – не поддаваться панике, проветривать помещение, гулять на свежем воздухе (маски надевать в лифте и в подъезде). Также врач рекомендует физические упражнения, дыхательную гимнастику и закаливание, в частности, контрастный душ.
– Аспирин в кардиодозах, витамины, микроэлементы можно назначать самостоятельно. Препараты, влияющие на свертываемость крови, противовирусные, антибиотики, иммуномодуляторы — нет, – предупреждает Андрей Волянский.
Следует тщательно следить за близкими, страдающими хроническими заболеваниями.
– Растет количество летальных инфарктов и инсультов в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, поэтому нужно больше внимания уделять родным, – советует врач.
В Украину проник южноафиканский мутант
Между тем коронавирус создает все новые и новые штаммы – более заразные и опасные, чем первоначальный. В Украину пробрался уже второй ковидный мутант.
Министр охраны здоровья Максим Степанов сообщил, что в двух областях страны зафиксированы случаи заболевания южноафриканским штаммом Covid-19. А британская мутация, по его словам, обнаружена уже во всех регионах Украины.
– Британский штамм, который сейчас бушует в Украине, распространен по всей территории страны. Получили данные из Лондона, куда отправляли образцы, — во всех областях зафиксирован этот штамм, – сообщает министр. – Более того, в двух областях зафиксирован южноафриканский штамм. Эти два штамма являются более агрессивными, они меняют клиническую картину.
Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Премьер-министр страны Борис Джонсон тогда сообщил, что мутация распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 также стало известно в декабре 2020 года. По мнению экспертов, южноафриканский штамм опаснее британского, так как приобретает мутации, способствующие повторному заражению людей.