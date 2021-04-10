Все бытовые потребители газа с 1 мая будут автоматически переведены на годовой контракт автоматически. Решение было принято на заседании НКРЭКУ 7 апреля.

– Решение сверхважное – это введение годового контракта для потребителей Украины. С 1 мая годовая цена будет введена по умолчанию. То есть все потребители получат годовую цену на газ. Это избавит от турбулентности с ценами на газ. Цена будет одна, – сообщил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.Нацкомиссия обязала все газоснабжающие компании до 25 апреля опубликовать на своих сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.Газовым компаниям разрешено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ. Для перехода потребитель должен подать заявку. В то же время, регулятор позволил газопоставляющим компаниям самостоятельно принимать решение о том, разрешить ли потребителю снова вернуться на годовой контракт после перехода на месячную цену. Также поставщик вправе решать, принимать ли обратно на обслуживание потребителя, который ушел к другому поставщику.В НКРЭКУ отметили, что в течение действия годового контракта поставщикам разрешается менять цену в сторону снижения, но запрещено ее увеличивать.Также комиссия внесла изменения в порядок отчетности поставщиков о ценах на газ. Предыдущие формы отчетности для газоснабжающих компаний предусматривали ежеквартальные отчеты. Поставщики должны подавать такую отчетность в период до 20 числа месяца, следующего за отчетным.