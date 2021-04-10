Полгода назад у нас родился малыш. Ребеночек очень беспокойный, требующий постоянного внимания и днем, и ночью. Его отец не выдержал сложностей этого периода и ушел из семьи. Я сижу с ребенком дома фактически без доходов, кроме «детских денег». Муж работает, но финансово мне не помогает. Обязан ли мой муж меня содержать и в течение какого периода? Наталья

Согласно статье 84 Семейного кодекса Украины, женщина, с которой проживает ребенок, имеет право на свое содержание от мужа, пока их совместному ребенку не исполнится три года, разъяснили в Координационном центре по оказанию правовой помощи Минюста Украины.Причем супруга, с которой проживает ребенок, имеет право на содержание независимо от того, работает ли она, и независимо от ее материального положения. Однако при условии, что ее муж может оказывать материальную помощь.В таком случае юристы рекомендуют обращаться с исковым заявлением в суд. Рассмотрев иск, суд может принять решение его удовлетворить и взыскать с мужа средства на содержание жены, например, в размере 1/4 части всех видов его заработка ежемесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста.