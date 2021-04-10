Знаменитый парижский художественный музей запустил онлайн-платформу, на которой представлены все произведения искусства музея, а это более 480 тысяч экспонатов, сообщает CNN.Лувр закрыли на карантин в конце октября, но теперь на сайте collections.louvre.fr представлены произведения искусства из коллекций восьми отделов музея.
– Сегодня Лувр стирает пыль со своих сокровищ, даже наименее известных. Впервые любой желающий может получить доступ ко всей коллекции работ с компьютера или смартфона бесплатно, – заявил президент и директор Лувра Жан-Люк Мартинес.
На сайте есть интерактивная карта, которая позволяет людям исследовать музей и все его произведения, комната за комнатой.