Знаменитый парижский художественный музей запустил онлайн-платформу, на которой представлены все произведения искусства музея, а это более 480 тысяч экспонатов, сообщает CNN.

Лувр закрыли на карантин в конце октября, но теперь на сайте collections.louvre.fr представлены произведения искусства из коллекций восьми отделов музея.– Сегодня Лувр стирает пыль со своих сокровищ, даже наименее известных. Впервые любой желающий может получить доступ ко всей коллекции работ с компьютера или смартфона бесплатно, – заявил президент и директор Лувра Жан-Люк Мартинес.На сайте есть интерактивная карта, которая позволяет людям исследовать музей и все его произведения, комната за комнатой.