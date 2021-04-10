Галерея «Мистецство Слобожанщини» Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства приглашает всех желающих принять участие в конкурсе театральной фотографии «5-я стена». Запись на участие уже стартовала.К участию в конкурсе приглашаются профессиональные фотографы и любители, коллективы авторов, студии, объединения и организации из Украины и других стран.
– Харьков и в целом Украина очень сильны и в театральном искусстве, и в фотографии, поэтому было интересно объединить эти направления, – рассказывает заведующий отделом современного искусства галереи «Мистецтво Слобожанщини» Александр Афанасьев. – Жанр театральной фотографии очень недооценен. В Харькове есть фотографы, которые снимают спектакли, жизнь театров и актеров, но их творчество почти неизвестно. Нужно развивать данное направление. Театр постоянно меняется, развивается и совершенствуется. Обновляется репертуар, появляются новые стили, способы репрезентации. Это все интересно проследить и донести зрителю. В нынешнем году мы проводим международный конкурс, чтобы иметь возможность сравнить театральную фотографию разных странах, а также взаимодействовать с другими мастерами этого вида искусства.
В конкурсе предполагается три номинации. В категории «Представление» от конкурсантов ждут снимков, отражающих действие на сцене во время спектакля. Работы могут быть сделаны на любой сценической площадке.
В номинации «Портрет» принимаются фотографии портретного типа, сделанные во время театрально-сценических представлений. Можно предоставить и постановочные фото, главные герои которых – люди, связанные с театром (актеры, режиссеры, сотрудники театра).
Номинация «Закулисье» предполагает отображение действий и процессов, которые обычно не видит зритель – например, подготовки к спектаклю.
Снимки должны быть сделаны не ранее 2018 года. Исключение – внеконкурсная номинация «Театральное ретрофото». В этой категории принимаются фотографии, сделанные до 1990 года.
– Лучшие работы в данной номинации будут размещены отдельной экспозицией. Конкурс ретрофотографий интересен историческим срезом, – говорит Александр Афанасьев.
Главные критерии оценки конкурсных работ – соответствие материала теме конкурса, художественный уровень, техника, качество исполнения, оригинальность.
Количеств, формат, размер, разрешение, возможность обработки и другие нюансы конкурса можно уточнить в отделе современного искусства галереи «Мистецтво Слобожанщини».
Заявки и конкурсные работы принимаются до 30 июня по электронному адресу oblgallerymc@gmail.com с пометкой «5-я стена».
С 15 июля по 15 августа жюри подведет итоги и определит победителей. Выставка лучших работ пройдет в сентябре.