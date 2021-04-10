Галерея «Мистецство Слобожанщини» Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства приглашает всех желающих принять участие в конкурсе театральной фотографии «5-я стена». Запись на участие уже стартовала.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные фотографы и любители, коллективы авторов, студии, объединения и организации из Украины и других стран.– Харьков и в целом Украина очень сильны и в театральном искусстве, и в фотографии, поэтому было интересно объединить эти направления, – рассказывает заведующий отделом современного искусства галереи «Мистецтво Слобожанщини» Александр Афанасьев. – Жанр театральной фотографии очень недооценен. В Харькове есть фотографы, которые снимают спектакли, жизнь театров и актеров, но их творчество почти неизвестно. Нужно развивать данное направление. Театр постоянно меняется, развивается и совершенствуется. Обновляется репертуар, появляются новые стили, способы репрезентации. Это все интересно проследить и донести зрителю. В нынешнем году мы проводим международный конкурс, чтобы иметь возможность сравнить театральную фотографию разных странах, а также взаимодействовать с другими мастерами этого вида искусства.В конкурсе предполагается три номинации. В категории «Представление» от конкурсантов ждут снимков, отражающих действие на сцене во время спектакля. Работы могут быть сделаны на любой сценической площадке.В номинации «Портрет» принимаются фотографии портретного типа, сделанные во время театрально-сценических представлений. Можно предоставить и постановочные фото, главные герои которых – люди, связанные с театром (актеры, режиссеры, сотрудники театра).Номинация «Закулисье» предполагает отображение действий и процессов, которые обычно не видит зритель – например, подготовки к спектаклю.Снимки должны быть сделаны не ранее 2018 года. Исключение – внеконкурсная номинация «Театральное ретрофото». В этой категории принимаются фотографии, сделанные до 1990 года.– Лучшие работы в данной номинации будут размещены отдельной экспозицией. Конкурс ретрофотографий интересен историческим срезом, – говорит Александр Афанасьев.Главные критерии оценки конкурсных работ – соответствие материала теме конкурса, художественный уровень, техника, качество исполнения, оригинальность.Количеств, формат, размер, разрешение, возможность обработки и другие нюансы конкурса можно уточнить в отделе современного искусства галереи «Мистецтво Слобожанщини».Заявки и конкурсные работы принимаются до 30 июня по электронному адресу oblgallerymc@gmail.com с пометкой «5-я стена».С 15 июля по 15 августа жюри подведет итоги и определит победителей. Выставка лучших работ пройдет в сентябре.