Специи в руках опытной хозяйки — тайное кулинарное оружие, способное творить чудеса с самыми обычными блюдами. Но это касается лишь качественных натуральных специй с присущими только им вкусом и неповторимым ароматом. Чтобы отыскать такой продукт на полках супермаркетов с ассортиментом, от которого голова идет кругом, придется постараться.

Главное требование — она должна быть прочной и герметичной. Кстати, в приоритете – не только стеклянные баночки, но и пакетики из особо плотного картона. Они хорошо защищают содержимое от влаги, света и посторонних запахов. Выбирайте пакетики небольшого размера. Количества специй в них хватит как раз на несколько применений, и они не успеют испортиться. Только обязательно убедитесь в целостности пакетика. Никаких повреждений, заломов и пятен на нем быть не должно.Проверяйте как срок годности, так и дату производства на этикетке. Убедитесь в отсутствии красителей, ароматизаторов, консервантов и прочих сомнительных добавок. Чаще всего химическими усилителями вкуса и запаха маскируют подделки. Консерванты настоящим специям тоже не нужны, многие из них сами являются природными консервантами.должен быть насыщенным и чистым, без резких посторонних запахов и даже намека на плесневелые нотки.Слишком мелкая крошка — повод насторожиться, поскольку в нее могли подмешать муку или крахмал. Плотные слипшиеся комки – признак того, что специи неправильно хранили или внутрь упаковки проникла влага. Кстати, профессиональные повара рекомендуют покупать специи в целом виде и перемалывать в кофемолке или мельничке непосредственно перед добавлением в пищу. Если такой возможности нет, выбирайте молотые специи от крупных производителей.Качественный черный перец горошком достигает в диаметре 3–5 мм. Разомните горошину в пальцах — на них должен остаться маслянистый след. Если же она превратилась в труху, это пересушенная специя и толку от нее будет мало. Хороший душистый перец имеет более крупные горошины, достигающие размера в 5–9 мм. Если бросить их в воду, они плавно опустятся на дно.Сушеные бутоны гвоздики обладают ярко выраженным цветочным ароматом и жгучим привкусом. Они должны быть примерно одинакового размера и формы. При этом ножка несколько темнее бутона. Если бросить качественную гвоздику в стакан с водой, она зависнет «солдатиком». Некачественная специя быстро заляжет на дно.Некоторые недобросовестные производители поступают еще примитивнее. Они подкрашивают желтым красителем обычную муку, добавляют соответствующий ароматизатор и называют такой продукт куркумой. Насыпьте щепотку специи в стакан с водой. Если на поверхность выплыли белесые фракции – перед вами грубая подделка.