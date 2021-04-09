Игорь Швайка, в прошлом депутат от партии "Свобода" и министр аграрной политики и продовольствия, переписал на собственных детей около 200 тысяч гривен долгов за коммуналку. Об этом сообщила бывшая жена чиновника Ольга Швайка.

Ольга Швайка заявила, что в прошлом году на ее семью резко посыпались чужие долги. В частности, по словам женщины, сначала к ней предъявили претензии в КП "Харьковводоканал" на 28 тыс. гривен, а потом Харьковские теплосети подали судебный иск на 165 тысяч гривен."Видимо, мой бывший супружник судорожно пытается вытянуть все свои активы. В одном из таких "активов" мы до сих пор зарегистрированы, хотя замки для нас с детьми сменили еще в 2015! С тех лет мы болтались на съемном жилье, но в 2017 мне удалось обзавестись крышей над головой", – написала Ольга Швайка.Ольга отмечает, что она не является собственником квартиры, о которой идет речь в претензиях коммунальщиков. Более того, она не проживает в ней более семи лет.Она также написала, что ее бывший муж Игорь Швайка поменял в этой квартире замки, ограничив ей доступ с двумя детьми к квартире, в которой они до сих пор зарегистрированы."Так вот, бывший супруг решил, что настоящие мужики не только не платят своим детям алименты, но и долги за коммуналку платить "им не по понятиям"... А значит эти долги можно повесить на плечи матери этих самых детей. Такая попытка вывернуть деньги из моего кармана приравнивается уже к обворовыванию меня и моих детей.Так что Оля не стала сидеть, сложив лапки, в ожидании исполнителей и ареста счетов за долги. С КП Водоканал решили быстро вопрос в досудебном порядке, а Теплосети я убедила уже через свой отзыв на иск на 14 листах с кучей доказательств в том, что мы там давно не живем, что потребителем и ответчиком коммунальных услуг является хозяин квартиры.Короче иск на 165 тыщ_тыдыщ полетел к надлежащему ответчику. Ну а я не имею привычки накапливать долги по своему жилью. И платить по чужим долгам тоже не собираюсь!", – заявила Ольга Швайка.Женщина подчеркивает, что ее огорчает что долг бывшего мужа в итоге становятся причиной для повышение коммунальных тарифов для жителей."Пока такие, как Швайка Игорь – экснардеп, эксминистр, а ныне проректор вуза не платят коммуналку, то такие вот задолженности будут преобразоваться в новые волны повышения коммунальных тарифов для нас...что бы КП не обанкротились", – написала Швайка.