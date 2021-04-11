С 1 апреля в Украине стартовала обновленная Программа медицинских гарантий на 2021 год, в которой перечень бесплатных услуг для пациентов расширили и детализировали. Какие новые медицинские услуги харьковчане смогут получить бесплатно, выяснял «Вечерний Харьков».Программа медицинских гарантий – перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно.
– Это лечение, диагностика, реабилитация, экстренная медицинская помощь, консультации гастроэнтерологов, гинекологов, стационарное лечение, хирургическое вмешательство, паллиативная помощь – то, что государство оплачивает из налогов граждан, и то, что граждане должны получать в поликлинике и в больнице бесплатно. Без каких-либо благотворительных взносов, – разъясняет руководитель пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь.
Чтобы получить бесплатную медицинскую услугу, пациенту нужно обратиться к своему семейному врачу или терапевту, с которым заключена декларация, и получить электронное направление.
– Если семейный врач видит, что необходима консультация узкого специалиста, он выписывает электронное направление. Пациент получает СМС по телефону, указанному в декларации, записывается на прием в любую больницу, имеющую договор с НСЗУ, и бесплатно получает услугу. А его направление погашается в электронной системе. Уточнить, какие больницы заключили договор с НСЗУ, можно по номеру 1677, – рассказывает Лилия Гудзь.
Без направления можно обращаться к гинекологу, психиатру, стоматологу, наркологу и узкоспециализированному педиатру.
Перечень услуг расширили
С 1 апреля 2021 года стартовала новая Программа медицинских гарантий.
– Почему с 1 апреля, и не с начала года? Это связано с бюджетными процессами, с датой принятия госбюджета и других законодательных актов, – рассказала «Вечернему Харькову» директор Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Милютина.
В этом году перечень бесплатных услуг для пациентов расширили и детализировали.
– В Программе медгарантий на 2021 год предусмотрено 36 пакетов медицинских услуг. Среди них – три новых и пять выделены отдельно из уже имеющихся пакетов, – сообщила Виктория Милютина.
Психиатры будут лечить на дому
Среди трех новых пакетов, предусмотренных в Программе медицинских гарантий – «Лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях».
– Лейкоз и другие гематологические диагнозы – очень непростые и нуждаются в длительной дорогостоящей медицинской помощи. Для диагностики, лечения, наблюдения за такими больными предусмотрен отдельный пакет услуг, чтобы снизить катастрофические расходы на лечение, которые несут онкопациенты, – говорит Виктория Милютина. – Тариф за лечение пациента с онкогематологическими или гематологическими заболеваниями составит 54 493 гривны. За лечение детей учреждение будет получать втрое больше.
Еще одна новация – «Оказание психиатрической помощи мультидисциплинарными мобильными командами».
– Данный пакет будет действовать с 1 июля. Психиатрическая больница будет предоставлять не только стационарную помощь. Специалисты смогут выезжать на дом к пациенту, который, возможно, не нуждается в стационарном лечении, но нуждается в наблюдении врача-психиатра. Медучреждение с таким пакетом получит на это дополнительные средства, а пациент, в свою очередь, бесплатную профессиональную консультацию прямо на дому, – поясняет Виктория Милютина.
И, наконец, «Вакцинация от острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».
– Очень актуальный пакет. Сейчас в Украине продолжается вакцинация, в том числе и на Харковщине. И заведения, которые проводят иммунизацию, получают плату за проведение услуги, которая пациенту предоставляется абсолютно бесплатно, – уточняет Виктория Милютина. – Сейчас в Харьковской области 37 представителей данной услуги подали заявки на этот пакет. Идет расчет суммы договоров и, собственно, их заключение с НСЗУ.
От абсцесса зуба избавят бесплатно
Также выделены пять пакетов услуг из уже имеющихся, в частности «Стоматологическая помощь».
– Пакет покрывает ургентную стоматологическую помощь для всех пациентов. Это избавление от острой боли и лечение состояний, угрожающих жизни. В пакет также включена плановая стоматологическая помощь детям до 18 лет. А вот ортодонтические манипуляции, протезирование, установка брекетов и прочие дорогостоящие процедуры не входят в перечень гарантированных. Пациенты будут оплачивать их самостоятельно или за счет отдельных программ местного бюджета, поскольку эти услуги определены Кабмином как платные, – поясняет Виктория Милютина.
Тариф на медицинские услуги по стоматологической медпомощи в амбулаторных условиях составляет 116 гривен.
– Честно говоря, это сказочная сумма, – с сомнением заявляет бармен Николай. – Буквально на днях визит к стоматологу обошелся мне более чем в две тысячи гривен. Разболелся зуб – рентген, обезболивание, санация, пломба. Ничего серьезного. А что можно сделать за 160 гривен? Этих денег даже на укол не хватит.
Лилия Гудзь объясняет: нельзя равнять тарифы в частных и государственных клиниках.
– НСЗУ закупает оптом и много, потому тариф будет меньше, чем, допустим, в частном кабинете, – говорит руководитель пресс-службы. – На программу медицинских гарантий из госбюджета выделено 123 миллиарда гривен и туда входит все – лечение сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, сложных инсультов и инфарктов, стоматологические услуги. В рамках программы мы расставляем приоритеты. Например, существенно увеличили тариф на инсульты. Если человек получает хирургическое лечение, тариф будет до ста тысяч. Мы увеличили тариф на инфаркты, на онкогематологические заболевания – то есть на те, от которых умирают украинцы. От стоматологии жизнь, как правило, не зависит, поэтому мы оплачиваем ургентную стоматологию, а плановую – только детям. В большинстве стран мира происходит именно так – нигде государство не покрывает стоматуслуги полностью.
На что рассчитывать за 116 гривен
Итак, в перечень бесплатных стоматологических услуг входят:
– первичный осмотр пациента с оценкой состояния здоровья в соответствии с подходами ВОЗ;
– ургентная помощь детям и взрослым;
– плановая помощь детям (кроме ортодонтических процедур и протезирования);
– инструментальные исследования в рамках ургентной помощи, а также плановой помощи детям.
Кроме того, в пакет входят: обязательные медицинских профосмотры учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей до шести лет в соответствии с действующим законодательством; своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения; оказание неотложной помощи пациентам, вызов бригады экстренной помощи при необходимости.
– Медицинское учреждение, которое планирует заключить договор с НСЗУ на оказание стоматологической помощи, должно быть оборудовано необходимой аппаратурой, в том числе рентгеновским аппаратом или дентальным рентген-аппаратом, портативным дефибриллятором с функцией синхронизации, – уточняет Виктория Милютина. – В Харьковской области на этот пакет подали заявки 49 представителей.
Беременная может выбрать, где наблюдаться
Еще один пакет, выделенный из амбулаторного – «Ведение беременности в амбулаторных условиях».
– Женщина может выбирать, у кого и где наблюдаться в случае неосложненной беременности – у своего семейного врача или у гинеколога в женской консультации. Помимо выбора гинеколога, который будет вести беременность, женщина имеет право и на выбор медучреждения, в котором будет наблюдаться, и роддома, в котором будет рожать. Место жительства или регистрации не имеет значения, – поясняет Виктория Милютина. – Анализы, обследования, консультации и прочее будут бесплатными в учреждениях, у которых есть договор с НСЗУ на этот пакет. Никаких благотворительных взносов платить не нужно.
Тариф на медицинские услуги по ведению беременности в амбулаторных условиях составляет 750 гривен в месяц. В пакет входят, в частности, такие бесплатные услуги:
– динамическое наблюдение беременности, включая контроль за состоянием здоровья женщины, необходимые обследования и консультации;
– диспансерное наблюдение (постановка на учет, разработка индивидуального плана ведения беременности в соответствии с группой риска);
– лабораторные и инструментальные исследования согласно отраслевым стандартам – в частности, УЗИ, общеклинические и биохимические лабораторные исследования;
– наблюдение или лечение в амбулаторных условиях и в дневном стационаре, профилактика осложнений и т.п.
Чтобы получить этот пакет, больница должна соответствовать требованиям и предоставлять полный спектр услуг при нормальной и осложненной беременности, в том числе пренатальный скрининг – УЗИ и биохимические маркеры.
– Если женщина нуждается в госпитализации для сохранения беременности, она получает такую помощь бесплатно в рамках пакета стационарной медицинской помощи, – продолжает Виктория Милютина. – Для плановой госпитализации нужно электронное направление от врача, который наблюдает беременную. Неотложная помощь оказывается без направления.
Кроме того, увеличивается тариф на роды.
– За каждые роды Национальная служба здоровья платит немногим больше десяти тысяч гривен. И сюда входит весь пакет медицинских услуг, в которых может нуждаться будущая мама. Мы оплачиваем и физиологические роды, и кесарево сечение. Никаких доплат врачу не должно быть – роды бесплатные, – подчеркивает директор Северного межрегионального департамента НСЗУ.
На случай новой эпидемии
Третий пакет – «Готовность реагирования на инфекционные заболевания и эпидемии».
– Когда мы справимся с коронавирусом, ковидный пакет, которым сейчас пользуются больницы, уже работать не будет. Однако медучреждения все равно придется поддерживать в состоянии готовности, в том числе и на случай возникновения другой эпидемии. Такой пакет предусматривает финансирование заведений, предоставляющих помощь при эпидемиях. Это будет несколько больниц на регион в зависимости от количества населения — из расчета одна больница на 300 тысяч населения. Безусловно, услуги, которые будут предоставлять эти заведения, для пациента бесплатны, – рассказывает Виктория Милютина.
Четвертый пакет – «Лечение пациентов методом перитонеального диализа в амбулаторных условиях».
Этот пакет, по словам Виктории Милютиной, будет действовать с 1 июля. Он включает первичный осмотр пациента и дальнейшее врачебное наблюдение, лабораторные исследования, наблюдение за эффективностью диализного лечения, своевременную диагностику и медикаментозное лечение анемии. Кроме того, сюда входит обеспечение лекарствами в соответствии с национальным перечнем, а также медицинскими изделиями и расходными материалами. Также в пакет включено бесплатное оказание неотложной помощи при возникновении состояний, представляющих угрозу для жизни, во время пребывания его в медучреждении и направление пациентов для получения вторичной (то есть специализированной) и третичной (то есть высокоспециализированной) медицинской помощи.
Больных туберкулезом передали семейным врачам
В рамках Стратегии государственной борьбы с туберкулезом выделен отдельный пакет – «Сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом на первичном уровне медицинской помощи».
– То есть к наблюдению за больными туберкулезом подключили первичное звено. Пациенты, которые уже не выделяют микобактерию и не нуждаются в изоляции и лечении в стационаре, смогут наблюдаться у семейного врача. Специалисты-фтизиатры вместе с семейными врачами в поликлиниках и центрах первичной медико-санитарной помощи будут предоставлять эти услуги. Не все семейные врачи обязаны работать с пациентами с туберкулезом – такое решение будет добровольным. Обязательным условием является наличие у семейного врача соответствующего сертификата, подтверждающего, что он прошел соответствующее обучение, – уточняет Виктория Милютина.
Тариф составляет 775 гривен в месяц.
Приоритет обойдется бюджету дороже
Программа медицинских гарантий 2021 года оставляет приоритетные направления. Причем в нынешнем году их финансирование увеличено.
– Это лечение инфарктов, инсультов, роды, сложные неонатальные случаи, выявление онкологической патологии на ранних стадиях — гастроскопия, энтероскопия и т.д. К медучреждениям, предоставляющим приоритетные услуги, НСЗУ предъявляет повышенные требования. Там должно быть определенное оборудование в необходимом количестве, а также персонал, лицензия на медицинскую практику. А в этом году добавился еще и свободный доступ людей с инвалидностью – специально оборудованные туалеты, лифты, пандусы, вывески шрифтом Брайля и пр. Кроме того, должен быть обеспечен доступ в реанимацию родственникам пациентов с учетом эпидемических ограничений. НСЗУ платит таким медучреждениям по более высокому тарифу, – поясняет Виктория Милютина. – И в нынешнем году тарифы по приоритетным услугам увеличены или значительно увеличены по сравнению с прошлым годом.
Чтобы скорая доставила куда надо
В 2021 году вводится такой тип тарифа, как ставка по результатам выполнения договора для поставщиков первичной и экстренной медицинской помощи.
Это значит, что учреждения первички смогут получить доплату за необходимый уровень вакцинации, определенный в договоре, по национальному календарю прививок, в частности вакцинации от кори. План выполнили – получили, условно говоря, 5% премии, – объясняет Виктория Милютина.
А центры экстренной медицинской помощи получат доплату при соблюдении правильного маршрута доставки пациентов с подозрением на инфаркт и инсульт.
– Это означает, что скорая должна доставить пациента, допустим, с инсультом, в медучреждение, имеющее соответствующий пакет. Беременную женщину, конечно же, не отвезут в стоматологию, но когда у человека случается инсульт, его нередко доставляют с больницу, которая не имеет ни права, ни возможности предоставить ему адекватную медицинскую помощь. В результате пациент превращается в человека с инвалидностью, поскольку не получил помощь своевременно. Такая горе-госпитализация может закончиться и летальным исходом. Надеюсь, маршруты будут отработаны и утверждены, – говорит Виктория Милютина.
(Комментарий был дан на украинском языке).