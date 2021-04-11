С 1 апреля в Украине стартовала обновленная Программа медицинских гарантий на 2021 год, в которой перечень бесплатных услуг для пациентов расширили и детализировали. Какие новые медицинские услуги харьковчане смогут получить бесплатно, выяснял «Вечерний Харьков».

Перечень услуг расширили

Психиатры будут лечить на дому

От абсцесса зуба избавят бесплатно

На что рассчитывать за 116 гривен

Беременная может выбрать, где наблюдаться

На случай новой эпидемии



Больных туберкулезом передали семейным врачам

Приоритет обойдется бюджету дороже



Чтобы скорая доставила куда надо

Программа медицинских гарантий – перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно.– Это лечение, диагностика, реабилитация, экстренная медицинская помощь, консультации гастроэнтерологов, гинекологов, стационарное лечение, хирургическое вмешательство, паллиативная помощь – то, что государство оплачивает из налогов граждан, и то, что граждане должны получать в поликлинике и в больнице бесплатно. Без каких-либо благотворительных взносов, – разъясняет руководитель пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь.Чтобы получить бесплатную медицинскую услугу, пациенту нужно обратиться к своему семейному врачу или терапевту, с которым заключена декларация, и получить электронное направление.– Если семейный врач видит, что необходима консультация узкого специалиста, он выписывает электронное направление. Пациент получает СМС по телефону, указанному в декларации, записывается на прием в любую больницу, имеющую договор с НСЗУ, и бесплатно получает услугу. А его направление погашается в электронной системе. Уточнить, какие больницы заключили договор с НСЗУ, можно по номеру 1677, – рассказывает Лилия Гудзь.Без направления можно обращаться к гинекологу, психиатру, стоматологу, наркологу и узкоспециализированному педиатру.С 1 апреля 2021 года стартовала новая Программа медицинских гарантий.– Почему с 1 апреля, и не с начала года? Это связано с бюджетными процессами, с датой принятия госбюджета и других законодательных актов, – рассказала «Вечернему Харькову» директор Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Милютина.В этом году перечень бесплатных услуг для пациентов расширили и детализировали.– В Программе медгарантий на 2021 год предусмотрено 36 пакетов медицинских услуг. Среди них – три новых и пять выделены отдельно из уже имеющихся пакетов, – сообщила Виктория Милютина.Среди трех новых пакетов, предусмотренных в Программе медицинских гарантий – «Лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях».– Лейкоз и другие гематологические диагнозы – очень непростые и нуждаются в длительной дорогостоящей медицинской помощи. Для диагностики, лечения, наблюдения за такими больными предусмотрен отдельный пакет услуг, чтобы снизить катастрофические расходы на лечение, которые несут онкопациенты, – говорит Виктория Милютина. – Тариф за лечение пациента с онкогематологическими или гематологическими заболеваниями составит 54 493 гривны. За лечение детей учреждение будет получать втрое больше.Еще одна новация – «Оказание психиатрической помощи мультидисциплинарными мобильными командами».– Данный пакет будет действовать с 1 июля. Психиатрическая больница будет предоставлять не только стационарную помощь. Специалисты смогут выезжать на дом к пациенту, который, возможно, не нуждается в стационарном лечении, но нуждается в наблюдении врача-психиатра. Медучреждение с таким пакетом получит на это дополнительные средства, а пациент, в свою очередь, бесплатную профессиональную консультацию прямо на дому, – поясняет Виктория Милютина.И, наконец, «Вакцинация от острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».– Очень актуальный пакет. Сейчас в Украине продолжается вакцинация, в том числе и на Харковщине. И заведения, которые проводят иммунизацию, получают плату за проведение услуги, которая пациенту предоставляется абсолютно бесплатно, – уточняет Виктория Милютина. – Сейчас в Харьковской области 37 представителей данной услуги подали заявки на этот пакет. Идет расчет суммы договоров и, собственно, их заключение с НСЗУ.Также выделены пять пакетов услуг из уже имеющихся, в частности «Стоматологическая помощь».– Пакет покрывает ургентную стоматологическую помощь для всех пациентов. Это избавление от острой боли и лечение состояний, угрожающих жизни. В пакет также включена плановая стоматологическая помощь детям до 18 лет. А вот ортодонтические манипуляции, протезирование, установка брекетов и прочие дорогостоящие процедуры не входят в перечень гарантированных. Пациенты будут оплачивать их самостоятельно или за счет отдельных программ местного бюджета, поскольку эти услуги определены Кабмином как платные, – поясняет Виктория Милютина.Тариф на медицинские услуги по стоматологической медпомощи в амбулаторных условиях составляет 116 гривен.– Честно говоря, это сказочная сумма, – с сомнением заявляет бармен Николай. – Буквально на днях визит к стоматологу обошелся мне более чем в две тысячи гривен. Разболелся зуб – рентген, обезболивание, санация, пломба. Ничего серьезного. А что можно сделать за 160 гривен? Этих денег даже на укол не хватит.Лилия Гудзь объясняет: нельзя равнять тарифы в частных и государственных клиниках.– НСЗУ закупает оптом и много, потому тариф будет меньше, чем, допустим, в частном кабинете, – говорит руководитель пресс-службы. – На программу медицинских гарантий из госбюджета выделено 123 миллиарда гривен и туда входит все – лечение сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, сложных инсультов и инфарктов, стоматологические услуги. В рамках программы мы расставляем приоритеты. Например, существенно увеличили тариф на инсульты. Если человек получает хирургическое лечение, тариф будет до ста тысяч. Мы увеличили тариф на инфаркты, на онкогематологические заболевания – то есть на те, от которых умирают украинцы. От стоматологии жизнь, как правило, не зависит, поэтому мы оплачиваем ургентную стоматологию, а плановую – только детям. В большинстве стран мира происходит именно так – нигде государство не покрывает стоматуслуги полностью.Итак, в перечень бесплатных стоматологических услуг входят:– первичный осмотр пациента с оценкой состояния здоровья в соответствии с подходами ВОЗ;– ургентная помощь детям и взрослым;– плановая помощь детям (кроме ортодонтических процедур и протезирования);– инструментальные исследования в рамках ургентной помощи, а также плановой помощи детям.Кроме того, в пакет входят: обязательные медицинских профосмотры учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей до шести лет в соответствии с действующим законодательством; своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения; оказание неотложной помощи пациентам, вызов бригады экстренной помощи при необходимости.– Медицинское учреждение, которое планирует заключить договор с НСЗУ на оказание стоматологической помощи, должно быть оборудовано необходимой аппаратурой, в том числе рентгеновским аппаратом или дентальным рентген-аппаратом, портативным дефибриллятором с функцией синхронизации, – уточняет Виктория Милютина. – В Харьковской области на этот пакет подали заявки 49 представителей.Еще один пакет, выделенный из амбулаторного – «Ведение беременности в амбулаторных условиях».– Женщина может выбирать, у кого и где наблюдаться в случае неосложненной беременности – у своего семейного врача или у гинеколога в женской консультации. Помимо выбора гинеколога, который будет вести беременность, женщина имеет право и на выбор медучреждения, в котором будет наблюдаться, и роддома, в котором будет рожать. Место жительства или регистрации не имеет значения, – поясняет Виктория Милютина. – Анализы, обследования, консультации и прочее будут бесплатными в учреждениях, у которых есть договор с НСЗУ на этот пакет. Никаких благотворительных взносов платить не нужно.Тариф на медицинские услуги по ведению беременности в амбулаторных условиях составляет 750 гривен в месяц. В пакет входят, в частности, такие бесплатные услуги:– динамическое наблюдение беременности, включая контроль за состоянием здоровья женщины, необходимые обследования и консультации;– диспансерное наблюдение (постановка на учет, разработка индивидуального плана ведения беременности в соответствии с группой риска);– лабораторные и инструментальные исследования согласно отраслевым стандартам – в частности, УЗИ, общеклинические и биохимические лабораторные исследования;– наблюдение или лечение в амбулаторных условиях и в дневном стационаре, профилактика осложнений и т.п.Чтобы получить этот пакет, больница должна соответствовать требованиям и предоставлять полный спектр услуг при нормальной и осложненной беременности, в том числе пренатальный скрининг – УЗИ и биохимические маркеры.– Если женщина нуждается в госпитализации для сохранения беременности, она получает такую помощь бесплатно в рамках пакета стационарной медицинской помощи, – продолжает Виктория Милютина. – Для плановой госпитализации нужно электронное направление от врача, который наблюдает беременную. Неотложная помощь оказывается без направления.Кроме того, увеличивается тариф на роды.– За каждые роды Национальная служба здоровья платит немногим больше десяти тысяч гривен. И сюда входит весь пакет медицинских услуг, в которых может нуждаться будущая мама. Мы оплачиваем и физиологические роды, и кесарево сечение. Никаких доплат врачу не должно быть – роды бесплатные, – подчеркивает директор Северного межрегионального департамента НСЗУ.Третий пакет – «Готовность реагирования на инфекционные заболевания и эпидемии».– Когда мы справимся с коронавирусом, ковидный пакет, которым сейчас пользуются больницы, уже работать не будет. Однако медучреждения все равно придется поддерживать в состоянии готовности, в том числе и на случай возникновения другой эпидемии. Такой пакет предусматривает финансирование заведений, предоставляющих помощь при эпидемиях. Это будет несколько больниц на регион в зависимости от количества населения — из расчета одна больница на 300 тысяч населения. Безусловно, услуги, которые будут предоставлять эти заведения, для пациента бесплатны, – рассказывает Виктория Милютина.Четвертый пакет – «Лечение пациентов методом перитонеального диализа в амбулаторных условиях».Этот пакет, по словам Виктории Милютиной, будет действовать с 1 июля. Он включает первичный осмотр пациента и дальнейшее врачебное наблюдение, лабораторные исследования, наблюдение за эффективностью диализного лечения, своевременную диагностику и медикаментозное лечение анемии. Кроме того, сюда входит обеспечение лекарствами в соответствии с национальным перечнем, а также медицинскими изделиями и расходными материалами. Также в пакет включено бесплатное оказание неотложной помощи при возникновении состояний, представляющих угрозу для жизни, во время пребывания его в медучреждении и направление пациентов для получения вторичной (то есть специализированной) и третичной (то есть высокоспециализированной) медицинской помощи.В рамках Стратегии государственной борьбы с туберкулезом выделен отдельный пакет – «Сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом на первичном уровне медицинской помощи».– То есть к наблюдению за больными туберкулезом подключили первичное звено. Пациенты, которые уже не выделяют микобактерию и не нуждаются в изоляции и лечении в стационаре, смогут наблюдаться у семейного врача. Специалисты-фтизиатры вместе с семейными врачами в поликлиниках и центрах первичной медико-санитарной помощи будут предоставлять эти услуги. Не все семейные врачи обязаны работать с пациентами с туберкулезом – такое решение будет добровольным. Обязательным условием является наличие у семейного врача соответствующего сертификата, подтверждающего, что он прошел соответствующее обучение, – уточняет Виктория Милютина.Тариф составляет 775 гривен в месяц.Программа медицинских гарантий 2021 года оставляет приоритетные направления. Причем в нынешнем году их финансирование увеличено.– Это лечение инфарктов, инсультов, роды, сложные неонатальные случаи, выявление онкологической патологии на ранних стадиях — гастроскопия, энтероскопия и т.д. К медучреждениям, предоставляющим приоритетные услуги, НСЗУ предъявляет повышенные требования. Там должно быть определенное оборудование в необходимом количестве, а также персонал, лицензия на медицинскую практику. А в этом году добавился еще и свободный доступ людей с инвалидностью – специально оборудованные туалеты, лифты, пандусы, вывески шрифтом Брайля и пр. Кроме того, должен быть обеспечен доступ в реанимацию родственникам пациентов с учетом эпидемических ограничений. НСЗУ платит таким медучреждениям по более высокому тарифу, – поясняет Виктория Милютина. – И в нынешнем году тарифы по приоритетным услугам увеличены или значительно увеличены по сравнению с прошлым годом.В 2021 году вводится такой тип тарифа, как ставка по результатам выполнения договора для поставщиков первичной и экстренной медицинской помощи.Это значит, что учреждения первички смогут получить доплату за необходимый уровень вакцинации, определенный в договоре, по национальному календарю прививок, в частности вакцинации от кори. План выполнили – получили, условно говоря, 5% премии, – объясняет Виктория Милютина.А центры экстренной медицинской помощи получат доплату при соблюдении правильного маршрута доставки пациентов с подозрением на инфаркт и инсульт.– Это означает, что скорая должна доставить пациента, допустим, с инсультом, в медучреждение, имеющее соответствующий пакет. Беременную женщину, конечно же, не отвезут в стоматологию, но когда у человека случается инсульт, его нередко доставляют с больницу, которая не имеет ни права, ни возможности предоставить ему адекватную медицинскую помощь. В результате пациент превращается в человека с инвалидностью, поскольку не получил помощь своевременно. Такая горе-госпитализация может закончиться и летальным исходом. Надеюсь, маршруты будут отработаны и утверждены, – говорит Виктория Милютина.(Комментарий был дан на украинском языке).