Для поклонников народной живописи в Харьковском художественном музее презентовали выставку «Креатив наивного искусства». В экспозиции – лучшие произведения из фондов отдела народного искусства Слобожанщины ХХМ: пейзажи, тематические картины, натюрморты самобытных художников-аматоров.

– Считается, что наивное искусство берет свое начало в наскальной живописи. Но официальное признание это направление получило только в конце ХIХ – начале ХХ веков, – рассказывает заведующая отделом народного искусства Слобожанщины Харьковского художественного музея Ольга Евсеева. – Под наивом в искусстве принято понимать творчество художников-аматоров, которые берут в руки кисточки и краски – как правило, в достаточно зрелом возрасте – и достигают значительных результатов. Некоторые начинают рисовать после поворотных жизненных ситуаций – после ухода на пенсию или в отставку, после серьезных медицинских операций или стрессов. Другие решаются наконец осуществить детскую мечту.На выставке работы авторов наивной живописи конца ХХ века: полковника, участника Второй мировой войны Александра Зеленского, доярки Анны Готвянской, инженера Нины Ханиной, художника-оформителя Всеволода Моравского, заслуженных мастеров народного творчества Украины сельского учителя математики Георгия Чернышенко и слесаря Андрея Гунько. В работах – романтика 1980-х годов: ночной выпас лошадей и костры у реки, сельские сады и домишки, идиллия на природе, работа колхозной техники на полях, сбор урожая картошки и свеклы.По словам Ольги Евсеевой, часть художников-аматоров стремились повысить уровень рисования и тянулись к профессионалам – учились в народных университетах, где с ними занимались художники. А кто-то упрямо писал, как подсказывал художественный вкус: «в конце концов, это мое увлечение; я так вижу, так хочу и только так буду рисовать». К работам доярки Анны Готвянской, например, можно и придраться, но извините – это было ее видение.– В одной из работ Анна Готвянская изобразила гимн женщине-матери. Она с ребенком – крупным планом, рядом маленький муж, а за ними – совсем маленький конь. Человек себя любил и уважал. Она – кормящая мать: воплощение мощи и силы. Она – стержень, – рассказывает Ольга Евгеньевна.Конечно, к наивным работам могут быть вопросы даже у непрофессионала. Корреспондент «ВХ» пообщался с посетителями и выяснил, что их смущает. Например, почему листва на деревьях имеют цвет зеленки, а озера идеально лазурны, как в детских раскрасках? Откуда у лошадей такие странные пропорции? Почему река течет в противоположном направлении?– Эти художники самостоятельны. Они не боятся сделать неправильно и рисуют так, как чувствуют и видят. В их работах – интуиция, искренность, непосредственность, свежесть восприятия и особый наивный склад души, – говорит Ольга Евсеева. – Неслучайно многие профессиональные художники восхищаются творческой свободой аматоров, их незашоренностью, неприятием канонов о том, какими должны быть вода или небо. Профессионалы стремятся разгадать их феномен, наивное и детское искусство становится для них источником вдохновения.«Креатив наивного искусства» будет работать до 1 мая.