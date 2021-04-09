Для подпольного производства алкоголя организатор приспособил помещение, а также купил, установил и наладил работу оборудования - насосов, емкостей, воронок, шлангов, которые подключил к сетям электро- и водоснабжения.

Об этом сообщили в прокуратуре.



"При отсутствии специальных знаний и полного цикла производства дельцы наладили производство алкогольных напитков по собственному рецепту: водку - путем разведения спирта с водой до приблизительной концентрации спирта 40%, коньяк - аналогичным образом с добавлением концентрированных ароматизаторов и красителей с запахом и вкусом коньяка", - отметили в прокуратуре.



Изготовленную смесь разливали в пластиковые бутылки и упаковки "Тетрапак". При проведении обысков из незаконного оборота изъято более 300 бутылок и упаковок суррогатных водки и коньяка общим объемом почти 3 тонны.



Для развоза суррогата организатор нанимал водителей, которым говорил, что в емкостях "дезинфекционные средства".



Досудебное расследование в отношении трех жителей города Харькова по ч. 3 ст. 28 , ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса уже завершено. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.