Курсирования поездов дальнего следования в Харьковской области в связи с введением "красной зоны" карантинных ограничений пока не будет прекращаться.

Об этом рассказал в социальной сети министр инфраструктуры Владисла Криклий.



"Поезда дальнего следования на Харьковщине пока будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будет ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно", — рассказал министр.